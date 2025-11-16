Vijesti

Inicijativa građanki/na Mostara: Sutra mirna protestna šetnja

Objavljeno prije 1 sat

Inicijativa građanki/na Mostara organizira mirnu protestnu šetnju građanki/na Mostara
u utorak, 18. novembra u 12.05 sati na Španskom trgu u Mostaru.
“Mirnom šetnjom nastojimo zajedno skrenuti pažnju javnosti na problem femicida, nasilja nad ženama.
Također želimo jasno poručiti da femicid, koji je u nedjelju počinjen u Mostaru — ubistvo
Aldine Jahić — ne smije ostati” – stoji u najavi.


