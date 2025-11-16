Sindikalna potrošačka korpa u oktobru 3.312 KM

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) izračunao za oktobar ove godine iznosi 3.312,40 KM.

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za august iznosila je 1.595 KM. Minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH je 1.000 KM. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 48,15 posto. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je 30,19 posto.

Prilikom izrade sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu čine: prehrana (43,13 posto učešće u sindikalnoj potrošačkoj korpi), stanovanje i komunalne usluge (14,86 posto), higijena i održavanje zdravlja (9,40 posto), obrazovanje i kultura (10,87 posto), odjeća i obuća ( 10,87 posto), prevoz (4,83 posto), održavanje domaćinstva (6,04 posto).

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki, saopćeno je iz SSSBiH.

