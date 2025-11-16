Vijesti

Reprezentacija BiH već sat vremena zaglavljena na pisti: Jak vjetar blokirao sve letove

Objavljeno prije 1 sat

Putnicima je rečeno da je glavni problem snažan vjetar koji otežava bezbjedno uzlijetanje i slijetanje

Reprezentacija Bosne i Hercegovine već više od sat vremena sjedi u avionu na pisti i čeka polijetanje zbog olujnog vremena koje je pogodilo Beč.

Kako saznajemo, zbog izuzetno jakog vjetra trenutno nijedan avion ne slijeće niti polijeće sa bečkog aerodroma. Uslovi su nestabilni, a letovi su privremeno obustavljeni dok se situacija ne smiri.

Putnicima je rečeno da je glavni problem snažan vjetar koji otežava bezbjedno uzlijetanje i slijetanje, a očekuje se da odluka o nastavku saobraćaja bude donesena uskoro.


