Reprezentacija BiH već sat vremena zaglavljena na pisti: Jak vjetar blokirao sve letove

Reprezentacija Bosne i Hercegovine već više od sat vremena sjedi u avionu na pisti i čeka polijetanje zbog olujnog vremena koje je pogodilo Beč.

Kako saznajemo, zbog izuzetno jakog vjetra trenutno nijedan avion ne slijeće niti polijeće sa bečkog aerodroma. Uslovi su nestabilni, a letovi su privremeno obustavljeni dok se situacija ne smiri.

Putnicima je rečeno da je glavni problem snažan vjetar koji otežava bezbjedno uzlijetanje i slijetanje, a očekuje se da odluka o nastavku saobraćaja bude donesena uskoro.

Facebook komentari