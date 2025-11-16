Mlad Mjesec u Škorpionu 20.11.: Energija koja prekida zastoj i pokreće dugo željene promjene

Budimo napraviti i najmanji korak prema novoj verziji sebe, ovaj mladi Mjesec podržat će taj pokret. Ponekad je upravo takav trenutak dovoljan da se stvari počnu slagati na način koji do jučer nije bio moguć.

Kraj studenog/novembra donosi prepoznatljiv pomak u energiji. 20.11. događa se mlad Mjesec u Škorpionu koji pokreće novi ciklus i nudi priliku za svježi početak. Škorpion pritom naglašava potrebu da raščistimo ono što se godinama ili mjesecima nakupljalo u nama. Ako smo u sebi nosili tugu, stare povrede, nezadovoljstvo ili potisnutu ljutnju, ova faza djeluje kao trenutak kada sve to možemo otpustiti i simbolično krenuti ispočetka.

Ovaj mladi Mjesec otvara prostor da zakoračimo u nešto što je dugo stajalo po strani. Pruža osjećaj da se pred nama nalazi čista stranica koju možemo ispisati na drugačiji način. To može biti poticaj da se odvažimo na nešto što stalno odgađamo, bilo zato što se bojimo prve stepenice, bilo zato što nismo bili spremni priznati koliko to želimo.

Škorpion traži iskrenost prema sebi: što nas privlači, čemu se opiremo i gdje sabotiramo vlastiti napredak. Upravo tu leži ključ ovog tranzita — ne u grandioznim planovima, nego u malom unutarnjem pomaku koji nas vraća na autentičan put.

Jedan od razloga zbog kojih se ova lunacija osjeća snažnije je Uran, koji stoji u neposrednoj povezanosti s Mjesecom. Uran rijetko djeluje tiho. Često uđe u naše iskustvo kao nagli val koji poremeti rutinu ili pokrene nešto što se dugo kuhalo u pozadini. To može biti neočekivana informacija, intuitivan uvid koji nas iznenadi ili situacija koja nas natjera da reagiramo brže nego što planiramo.

Uran ne radi to kako bi destabilizirao, nego kako bi razbio ukočenost i potaknuo istinsku promjenu. Ako nas već neko vrijeme prati osjećaj da nešto stagnira, sada se može pojaviti jasan znak da je vrijeme za iskorak.

Istina je da Uran često unosi i dozu nelagode. Kada nas iznenada potakne da preispitamo odluke ili odnose koji su izgledali stabilno, lako se javi osjećaj nesigurnosti. No taj osjećaj ne znači da gubimo tlo pod nogama, nego da nam se otkriva gdje smo se držali privida sigurnosti.

Kako se njegove energije budu smirivale, jasnije ćemo vidjeti što za nas doista ima temelje, a što se održavalo samo navikom. Upravo tu počinje stvaranje nove vrste stabilnosti, onu koja nije građena na kompromisima, nego na unutarnjoj jasnoći.

Retrogradni Merkur dodatno usmjerava pozornost prema unutrašnjem dijalogu i prošlim iskustvima. Njegova konjunkcija s ovim mladim Mjesecom pojačava intuiciju i vraća nas u trenutke koje možda nismo do kraja razumjeli kada su se odigrali. Ponekad tek nakon nekog vremena možemo vidjeti što je neka situacija zapravo značila. Pod ovom energijom lakše prepoznajemo gdje smo pogriješili, što smo propustili i koje informacije smo ignorirali. Ne zato da bismo se vraćali unatrag, nego da bismo se bolje pripremili za ono što dolazi.

Ako se u danima oko lunacije pojavi osjećaj da je nešto “maglovito”, to je sasvim u skladu s retrogradnim Merkurom. Najbolji pristup je usporiti. Nema potrebe na silu donositi odluke. Dovoljno je slušati vlastiti ritam i promatrati signale. Kada se retrogradni Merkur povuče krajem mjeseca, situacije koje sada izgledaju nejasno često postanu jednostavne i razumljive.

Pod ovom energijom osobito je važno vratiti se vlastitom tijelu. Škorpion je vodeni znak, a voda nas lako vraća u stanje usklađenosti. Tuš, kupka ili boravak uz more može imati nevjerojatno prizemljujući učinak tijekom ovog mladog Mjeseca. To nije samo simbolika, nego konkretan način da se povežemo s unutarnjim ritmom i osluškujemo što nam tijelo pokušava reći.

Mladi Mjesec u Škorpionu uvijek donosi snažan element transformacije. Škorpion je znak koji kroz svoj prirodni ciklus predstavlja proces odbacivanja starog i ulaska u novu fazu života. On nas podsjeća da se svi tijekom godine mijenjamo, ponekad dramatično, ponekad suptilno, ali uvijek u smjeru koji nas uči nečemu bitnom.

Kada pogledamo gdje smo bili tijekom prethodnog mladog mjeseca u Škorpionu, možemo jasno osjetiti koliko se toga u nama promijenilo. Možda nismo ostvarili sve što želimo, ali sigurno postoji trenutak, misao, iskustvo ili odluka koja pokazuje da nismo isti kao prije godinu dana.

Transformacija ne mora biti dramatična da bi bila stvarna. Ponekad je dovoljan jedan trenutak jasnog uvida. Ponekad je to osjećaj olakšanja koji se pojavi nakon što konačno priznamo nešto što smo dugo gurali u stranu.

Škorpion nas uči da je svaki pomak vrijedan, koliko god sitan izgledao. Upravo zato nas poziva da nježno, ali iskreno sagledamo što je potrebno otpustiti kako bismo u naredni ciklus ušli lakši.

Mladi Mjesec u Škorpionu poziva da se otvorimo upravo tom procesu. Nema potrebe za velikim planovima niti za drastičnim potezima. Dovoljno je osvijestiti gdje se pojavljuje nova iskra i dopustiti joj da se polako razvije. Svemir pod ovom lunacijom djeluje kao nježan, ali odlučan saveznik. Gura nas naprijed, ne kako bi nas uzdrmao, nego kako bi nam pokazao da možemo više nego što mislimo.

Ako se usudimo napraviti i najmanji korak prema novoj verziji sebe, ovaj mladi Mjesec podržat će taj pokret. Ponekad je upravo takav trenutak dovoljan da se stvari počnu slagati na način koji do jučer nije bio moguć.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

