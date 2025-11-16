Za sutra upaljen narandžasti meteoalarm

Podijelili su da je Federalni hidrometeorološki zavod za sutra upalio narandžasti meteoalarm, uz naznaku da se upozorenje izdaje za povremeno jake do olujne udare vjetra.

Upozorenje je na snazi za cijelu Bosnu i Hercegovinu i traje tokom cijelog ponedjeljka,piše Vijesti

“Udari vjetra izeđu 50 i 70 km/h. Prema kraju dana vjetra u postepenom slabljenju”, napomenuli su.

Podijelili su i preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija): “Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI na prekid aktivnosti na otvorenom.”

