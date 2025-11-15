Odluka koja se mnogima neće svidjet:Od naredne godine visoke carine za Temu i Shein

Ministri finansija Evropske unije složili su se danas da tokom 2026. godine uvedu carine na pakete vrijednosti manje od 150 eura, koji stižu u 27 zemalja članica unije.

Takva odluka prije svega će pogoditi kineske online trgovce Shein i Temu, prenosi Reuters.

Prvobitni plan Evropske unije bio je da se izuzeće od carina za pakete manje vrijednosti ukine tek 2028. godine.

Međutim, milijarde paketa, koji stižu u EU uglavnom iz Kine, izazvale su reakciju evopskih kompanija i uticale na političare da što brže djeluju i donesu pomenutu odluku.

Prošle godine, 4,6 milijardi takvih malih paketa ušlo je u EU, odnosno više od 145 u sekundi, od čega 91 posto potiče iz Kine.

Evropska unija očekuje da će se taj broj povećati.

Podsjetimo, u posljednjih godinu dana i tržište trgovine u Bosni i Hercegovini doživjelo je ozbiljne tržišne disrupcije pojavom aplikacije TEMU.

Od stotina miliona KM koje je TEMU zaradio na tržištu BIH, država BiH ne zarađuje ništa, jer su pošiljke glavnom u vrijednost do 300 KM.

Takve pošiljke zaobilaze carinske i porezne regulative, čime domaći trgovci nisu u ravnopravnom položaju. Također, subvencioniranje poštarine, posebice od kineske države, omogućava TEMU-u da transportira robu po niskim troškovima, dok domaći trgovci nemaju istu privilegiju.

Sada treba vidjeti da li će domaći zastupnici, ministri i drugi nadležni koji iz poreza domaćih privrednika primaju plate, uraditi nešto po pitanju direktnog nanošenja štete domaćoj privredi, piše Biznis

Facebook komentari