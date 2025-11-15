Ovaj vikend iskoristite na otvorenom, jer će temperature biti ugodne, no već od ponedjeljka dolazi hladnoća, kiša i snijeg

U nedjelju nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prijepodne će biti maglovito u kotlinama, dok će poslijepodne biti ugodno toplo. Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 2 i 9°C, dok će najviša dnevna temperatura biti između 15 i 20°C. U Hercegovini će biti sunčano, dok će u zapadnim dijelovima Bosne oblačnost biti izraženija.

U ponedjeljak očekujemo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi bit će prisutni uglavnom u Hercegovini, te zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Najava zahlađenja sjevera uzrokuje susnježicu i snijeg koji se očekuju tijekom noći na utorak. Vjetar će biti umjeren do jak, povremeno olujni, jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura kretat će se između 7 i 12°C, dok će dnevna temperatura biti između 15 i 21°C.

U utorak nas čeka oblačno vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na nižim područjima bit će kiše i susnježice, dok će u višim predjelima padati snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura zraka bit će hladna, između 2 i 7°C u Bosni, dok će na jugu biti nešto toplije, s temperaturama od 10 do 15°C,pišu Vijesti

U srijedu će pretežno oblačno vrijeme prevladavati u Bosni i Hercegovini, s kišom u Hercegovini i istočnim dijelovima Bosne. U planinskim područjima bit će snijega. Vjetar će biti slab, a temperature će i dalje biti niske, s najnižim vrijednostima između -1 i 4°C, a na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 3 i 8°C, dok će na jugu biti do 12°C.

