WhatsApp uvodi promjenu koja se činila nezamislivom: Potpuno se mijenja način komunikacije

Evropska regulativa

Iz Meta su naglasili da se ova promjena ne uvodi iz vlastite inicijative, već kao odgovor na evropsku regulativu.

– Evropski zakoni stvorili su pritisak na tehnološke kompanije, a mi smo se morali prilagoditi – rekli su iz Mete. Primjer toga je i uvođenje pretplate za Facebook i Instagram na evropskom tržištu, dok je Apple morao omogućiti pokretanje trgovina trećih strana za svoje uređaje.

Trenutno beta verzija WhatsAppa u EU omogućava komunikaciju s jednom vanjskom aplikacijom – BirdyChat. Korisnici WhatsAppa mogu direktno razmjenjivati poruke, a plan je da se uskoro proširi i na druge komunikacijske platforme.

Kada opcija postane dostupna svima, aktiviraće se u Postavke/Račun, pod nazivom “razgovori trećih strana”. Od podataka, jedino što se dijeli s drugim aplikacijama je broj telefona, dok Meta mora osigurati maksimalnu zaštitu privatnosti i enkripcijske standarde.

Korak ka budućnosti

Korisnici će moći birati kako se poruke s vanjskih platformi prikazuju – zajedno s običnim WhatsApp porukama ili u posebnom dijelu. Bit će moguće razmjenjivati tekstualne poruke, fotografije, videozapise, glasovne poruke i dokumente, dok slanje naljepnica, nestajućih poruka i statusa neće biti podržano.

Jedan od izazova predstavlja i blokiranje korisnika: ako ih blokirate na WhatsAppu, oni će vas moći kontaktirati putem drugih aplikacija, osim ako ih ne blokirate i tamo.

