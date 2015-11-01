Potvrđena optužnica protiv doktorice koja je pacijentici ubrizgala filere u toaletu

Zbog teškog narušavanja zdravlja pacijentice nakon nepropisne estetske procedure izvedene u junu 2021. godine, potvrđena je optužnica protiv A. S., doktorice urgentne medicine iz Visokog.

Prema navodima iz optužnice, A. S. je u Visokom, u prostoru koji nije bio medicinski pripremljen niti licenciran, I. B. ubrizgala dermalne filere u predjelu jagodičnih regija lica.

– U prostoriji nisu bili osigurani osnovni higijenski uvjeti, čist i prozračan prostor, medicinska oprema, dezinfekcija, niti stolica i ležaj sa sterilnim navlakama. Također, pacijentica nije dala pismeni pristanak, a koža nije bila adekvatno pripremljena za zahvat – obrazložili su tužitelji.

U optužnici se navodi da je 14. juna 2021. godine u prostorijama toaleta izvršila aplikaciju filera te da su kod I. B. nastupile teške posljedice,piše Avaz

Optužnica navodi stvaranje značajnog ožiljnog tkiva na desnoj strani lica, deformirajući ožiljak od unutrašnjeg očnog ugla prema obrazu, asimetriju zigomatičnih regija, propadanje mišića i potkožnog tkiva te trajno oštećenje mimike desne strane lica. Slične promjene nastale su i na lijevoj strani lica.

Ožiljci i deformacije, nastali kao posljedica upalnih reakcija i ponovljenih medicinskih intervencija, ocijenjeni su kao trajni, a kod oštećene su doveli i do razvoja srednje teške depresivne epizode, emocionalnog pada i narušenog psihičkog zdravlja.

Doktorica A. S. se tereti da je drugu osobu teško tjelesno povrijedila, pri čemu je u znatnoj mjeri oslabljen važan dio tijela oštećene te trajno narušeno njeno zdravlje i izgled.

