Vrhovni sud FBiH Vahidinu Munjiću odredio mjere zabrane i zabranio ulazak u zgradu FUP-a

Objavljeno prije 38 minuta

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je prijedlog Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju (POSKOK) i odredio mjere zabrane Vahidinu Munjiću, v. d. direktoru FUP-a

Naš sagovornik je dodao da su mjere određene i ostalima osumnjičenima, Arijani Huseinović-Ajanović, šefici kabineta premijera Nermina Nikšića, direktoru Policijske akademije Ervinu Mušinoviću i službeniku FUP-a Muhamedu Ohranoviću.”Sve četiri osobe su dobile različite mjere, a više detalja o svemu će biti uskoro”, saznaje portal Radiosarajevo

Podsjetimo, osumnjičevi Munjić i ostali su ispitani u POSKOK-u zbog spornih prepiski koje uključuju i premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića.


