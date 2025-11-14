Smajić poručio Ljubiću: Susjedi, neće to proći!

Ljubić je apsolutno nevažan u ovoj priči, ali pošto znamo da je on megafon politike HDZ-a, onda je u tom smislu i ova reakcija na tu politiku, a ne na čovjeka koji je sam sebe doveo u situaciju da bude servis antievropske strategije u BiH. Na ovakve stvari se mora reagovati jer šutnja politika koje tvrde da brane Bosnu i Hercegovinu ne vodi nikuda – naglasio je Smajić.

Prema njehovim riječima, svi oni koji vole Bosnu i Hercegovinu i smatraju je jedinom svojom domovinom, treba odlučno da kažu NE aparhejdu i ne etničkom razdvajanju djece, ljudi i građana BiH! – naglasio je Smajić,pišu Vijesti

– I Zagreb i Beograd treba da znaju da mi jesmo za dobrosusjedske odnose, ali iscrpljivanje Bosne i Hercegovine im je uzaludno i neće im donijeti prosperitet. Ako Hrvatska misli da nas može ucijeniti jer je već postala dio euroatlantskog svijeta, onda moraju znati da im to sigurno neće proći. Ako Srbija misli da se može predstavljati kao dobar komšija, a pomaže fašističke izjave Dodika, onda i oni trebaju znati da im to sigurno neće proći. Varate se, jer ne poznajete Bosnu, a nećete da učite iz istorije! – kazao je Smajić.

Podsjetimo, predsjednik Glavnog vijeća HNS-a Bosne i Hercegovine Božo Ljubić je gostujući u programu RTVHB, rekao da put BiH u EU vodi preko trećeg entiteta i Zagreba, a ne preko Brisela.

