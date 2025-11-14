Ljubić traži treći entitet i poručuje: Zagreb odlučuje hoće li BiH u EU, ne Brisel

On navodi da je na temelju načela konstitutivnosti potrebno pristupiti administrativno-teritorijalnoj reorganizaciji BiH.

“Tu naravno postoji nekoliko različitih modaliteta, ali u svakom slučaju simetrična federalizacija, u kojoj će sva tri konstitutivna naroda i u teritorijalnom smisli biti jednako tretirana. Da budem potpuno jasan, gdje ćemo imati i federalnu jedinicu s hrvatskom većinom”, kaže Ljubić.

On je dodao da je ranije zastupao stajalište o pet jedinica u BiH, tri s većinom po jednog naroda, Distrikt Brčko i Distrikt Sarajevo,pišu Vijesti

“Te federalne jedinice mogu biti sa diskontinuitetom teritorija. To mogu biti zajednice kantona ili općina. Bez federalne jedinice sa hrvatskom većinom nema stabilne BiH”, kaže Ljubić.

Govoreći o izboru glavnog pregovarača, Ljubić je rekao da za put BiH ka EU nisu ključne briselske diplomate.

“Nije to ni Marta Kos, ni Ursula von der Leyen, za put BiH ka EU Brisel je Zagreb, Budimpešta, Bratislava, Pariz, u prvom redu Zagreb. BiH će preko Zagreba ići ili neće ići u EU”, rekao je Ljubić.

