Vijesti

Otkriven identitet policajca koji je pretukao ženu: Za njim tragala interventna policija

56.4K  
Objavljeno prije 59 minuta

Kako saznaje portal “Avaza”, žena je pristupila u Policijsku upravu Novi Grad kako bi prijavila svog supruga da je Stravičan slučaj dogodio se večeras u Sarajevu kada je muškarac koji je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pretukao svoju suprugu.

Kako saznaje portal “Avaza”, žena je pristupila u Policijsku upravu Novi Grad kako bi prijavila svog supruga da je pretukao.

Prema informacijama “Avaza” riječ je o Emadu Efendiću kojeg je večeras tražila interventna policija.Efendić se nalazio na poslu, na terenu. Kako “Avaz” saznaje riječ je pripadniku saobraćajne policije MUP-a KS,piše Avaz

Podsjećamo, on je uhapšen večeras.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh