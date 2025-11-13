Otkriven identitet policajca koji je pretukao ženu: Za njim tragala interventna policija

Kako saznaje portal “Avaza”, žena je pristupila u Policijsku upravu Novi Grad kako bi prijavila svog supruga da je Stravičan slučaj dogodio se večeras u Sarajevu kada je muškarac koji je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pretukao svoju suprugu.

Prema informacijama “Avaza” riječ je o Emadu Efendiću kojeg je večeras tražila interventna policija.Efendić se nalazio na poslu, na terenu. Kako “Avaz” saznaje riječ je pripadniku saobraćajne policije MUP-a KS,piše Avaz

Podsjećamo, on je uhapšen večeras.

