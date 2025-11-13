Novi fiskalni zakon će biti osnova za donošenje drugih zakona, Kraljević: Lišen je stranačkih i drugih interesa

Na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH prezentiran je Prijedlog zakona o fiskalizaciji finansijskih transakcija u FBiH.Njega je prezentirao resorni ministar Toni Kraljević (HDZ BiH), a očekuje se da se nađe na sjednici Vlade FBiH naredne sedmice.

S ovim zakonom će se omogućiti primjena savremenih tehničko-tehnoloških rješenja, koji će osigurati obuhvatnost podataka i omogućiti da fiskalizacija postane pouzdan izvor informacija o makroekonomskim kretanjima i trendovima.

Sve primjedbe

– Ministarstvo i Vlada su podržali sve primjedbe i prijedloge poslodavaca. Zakon je izuzetno kvalitetan i nadamo se da ćemo ga nakon ponedjeljka i sjednice Vlade FBiH imati kompletiranog – naglasio je predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić te dodao da će ovaj zakon biti osnova za donošenje nekih drugih zakona.

Čengić je naveo da se očekuje da zakon prođe parlamentarnu proceduru do kraja godine, a da primjena počne s trećim kvartalom naredne godine.

– Tada će se donijeti i ostali zakoni koje očekuju poslodavci, a koji znače smanjenje opterećenja privrede – istakao je Čengić te izrazio nadu da neće zbog političkih prepucavanja usvajanje zakona biti usporeno.

Federalni dopremijer i ministar finansija je naveo da je zakon lišen stranačkih i drugih interesa,piše Avaz

Kraljević je pojasnio da je svrha ovog zakona je uspostavljanje sveobuhvatnog sistema izvještavanja Porezne uprave o poslovnim transakcijama, pružanje besplatnih aplikacija za male obveznike fiskalizacije, smanjenje porezne evazije kroz unakrsnu provjeru podataka u Poreznoj upravi, zatim usklađivanje s europskim direktivama i modernizacija poreznog sustava, povećanje efikasnosti naplate poreza i suzbijanje sive ekonomije. Navedenim se postižu dva cilja precizno utvrđivanje iznosa PDV-a koji se prikuplja unutar Federacije, te tačno određivanje drugih poreznih obveza koje proizlaze iz tih transakcija.

Uspostavljanjem ovog sistema nadzora nad transakcijama osigurava se viša razina fiskalne stabilnosti javnih finansija, jer se povećava efikasnost u naplati kako indirektnih, tako i direktnih poreza čime se smanjuje prostor za poreznu evaziju i neformalnu ekonomiju, što pak doprinosi stabilnijem i pravednijem poreznom sistemu.

