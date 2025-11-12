Dijana Hrka u vidno lošem stanju: Održan protest ispred skupštine Republike Srbije

Nekoliko stotina ljudi je oko njenog šatora. Hrka će se javnosti danas, 12. novembra, obratiti u 16 sati.

Dijanu Hrku su u kolicima izveli iz štarora, dok okupljeni građani i studenti skandiraju njeno ime. Vidi se da je Hrka fizički jako loše, piše Danas.

Jedan od okupljenih građana je pozvao ostale da se večeras u 20 sati ponovo okupe kod skupštine i zapale svijeće za zdravlje Dijane Hrke.

Potom se putem megafona obratila i profesorica Univerziteta umjetnosti, koja je uputila govor podrške nazvavši Hrku “dragom i velikom”.

“Mi pobunjeni univerzitet, profesorice i profesori, saradnici u nastavi, naučnici i nenastavno osoblje okupljeni smo oko podrške studentima Srbije. Studentima koji su vama sa srednjoškolcima i narodom najveća podrška”, rekla je ona.

Navela je i da su upravo ti mladi ljudi oni koji su upalli svjetlo u “ovom mraku.”

“Ovdje smo da bi smo vam rekli, da je naš cilj isti, da razotrkijemo tokove smrtonosne korupcije koja je ubila vašeg Stefana i još 15 nedužnih ljudi”, rekla je profesorica.

Navela je da, pored toga što podržavaju Hrkinu borbu, profesori se veoma brinu za njeno zdravlje.

“Potrebni ste nam živi”, poručila je profesorica.

Studenti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabiliitaciju (FASPER) također su se okupili da pruže podršku Dijani Hrki. Oni su prošetali Bulevarom kralja Aleksandra i nosili zastavu svog fakulteta.

Policija je zatvorila za saobraćaj dio Bulevara Revolucije od Tašmajdanskog parka pa do Doma Narodne Skupštine, gdje je okupljeno nekoliko stotina građana i studenata koji pružaju podršku Hrki.

Hrku je jutros posjetio doktor, ali trenutno nije moguće saznati više detalja o njenom zdravstvenom stanju nakon što je jučer, 11. novembra, potvrdila da se osjeća malaksalo, ali i da ne odustaje.

“Navikla sam ja da budem više gladna nego sita, mogu ja duže da izdržim nego što mnogi misle”, rekla je jučer FoNetu Dijana Hrka.

Ona je poručila da insistira na ispunjenu zahtjeva, a ne na praznim pričama.

“Institucije i dalje ne rade svoj posao. Samo se prebacuje loptica između tužilaštva i predsjednika države”, rekla je Dijana Hrka.

Ona je štrajk glađu počela 2. novembra, dan nakon velikog komemorativnog skupa u Novom Sadu održanog na godišnjicu nesreće, a zahtijeva da nadležni organi saslušaju i pritvore sve osobe osumnjičene za pad nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici, kako bi, kako kaže, “konačno krenula suđenja”, a ne da odgovaraju samo 13 prvobitno optuženih.

Također, traži da se puste svi studenti “protivpravno pritvoreni” tokom višemjesečnih protesta, kao i da se oslobode optužbi.

Jedan od njenih zahtjeva odnosi se i na raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, za koje navodi da ih predsjednik Srbije Aleksandar Vučić treba što prije da raspiše.

Facebook komentari