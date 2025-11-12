Koštao ga Hipodrom: Thompson više neće moći pjevati u glavnom gradu, a evo i zašto

Gradska skupština uvrstila je u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič “Za dom spremni”.

– Ovaj zaključak zasniva se na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu RH, kao i na stajalištima Ustavnog suda RH te Europskog suda za ljudska prava, prema kojima upotreba ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’ ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnju na temelju nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti – stoji u prijedlogu.

Ovime se želi, dodao je gradonačelnik, onemogućiti ponovno skandiranje pozdrava “Za dom spremni”, kao što je to bio slučaj na koncertu na hipodromu u julu ove godine.

Tomašević želi onemogućiti skandiranje Za dom spremni

– S obzirom na recentne događaje kojima svjedočimo kako u Zagrebu, tako u Hrvatskoj, klubovi Možemo i SDP-a smatraju da je potrebno bez odgode primijeniti mjere navedene u zaključku – rekla je u obrazloženju vijećnica Možemo Iva Ivšić.

Ovu je mjeru Tomašević već najavio nakon što je pjevač Marko Perković Thompson zatražio drugi koncert u zagrebačkoj Areni za 28. prosinca, a prvi će se održati dan ranije.

– Rekao sam da ćemo uvesti u uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga da se ne može koristiti taj protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i u drugim gradskim prostorima. Do tada neće biti ugovaranja nikakvih novih koncerata – rekao je Tomašević.

Na Tomaševićeve riječi tada je reagirao tim Marka Perkovića Thompsona priopćenjem objavljenim na Facebooku, u kojem su poručili da je izvođenje pjesme “Bojna Čavoglave” potpuno zakonito te da bi svaka zabrana koncerta predstavljala kršenje pravomoćne sudske presude.

