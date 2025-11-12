Vijesti

Jelo koje je osvojilo TikTok: Jeste li probali ispeći pile na kilogramu soli?

Objavljeno prije 34 minute

Posljednjih dana je na TikToku posebno popularno jedno jelo – pečeno pile i to na kilogramu soli, a sve više korisnika dijeli rezultate isprobanog recepta koji podrazumijeva samo dva sastojka.

Naime, sve je krenulo od slučajne preporuke za korisnike ove društvene mreže da isprobaju ovaj način pripreme koji podrazumijeva samo dva sastojka – so i pile.

Kako se može vidjeti na različitim snimcima – kilogram soli se pospe po tepsiji da prekrije dno, a pile se zatim doda preko i to tako ide u rernu na pečenje.

U opisu recepta navodi se da pile na ovaj način upije koliko mu treba soli, a istovremeno so ravnomjerno raspoređuje temperaturu i vlagu pa meso bude savršeno pečeno uz hrskavu koricu.

Također, tepsiju je poslije jednostavno očistiti od soli koja se skorila.

Sastojci:

1 pile

1 kilogram soli

Priprema:

U tepsiju naspite kilogram krupne soli i ravnomjerno je rasporedite. Položite pile so, grudima okrenutim nadole.

Stavite ga u zagrijanu rernu i pecite na 200 stepeni oko sat vremena. Kad porumeni i stvori se hrskava korica – spremno je za jelo.


