Jelo koje je osvojilo TikTok: Jeste li probali ispeći pile na kilogramu soli?

Naime, sve je krenulo od slučajne preporuke za korisnike ove društvene mreže da isprobaju ovaj način pripreme koji podrazumijeva samo dva sastojka – so i pile.

Kako se može vidjeti na različitim snimcima – kilogram soli se pospe po tepsiji da prekrije dno, a pile se zatim doda preko i to tako ide u rernu na pečenje.

U opisu recepta navodi se da pile na ovaj način upije koliko mu treba soli, a istovremeno so ravnomjerno raspoređuje temperaturu i vlagu pa meso bude savršeno pečeno uz hrskavu koricu.

Također, tepsiju je poslije jednostavno očistiti od soli koja se skorila.

Sastojci:

1 pile

1 kilogram soli

Priprema:

U tepsiju naspite kilogram krupne soli i ravnomjerno je rasporedite. Položite pile so, grudima okrenutim nadole.

Stavite ga u zagrijanu rernu i pecite na 200 stepeni oko sat vremena. Kad porumeni i stvori se hrskava korica – spremno je za jelo.

