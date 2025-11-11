Nesvakidašnji ulov ispod Pelješkog mosta završio je na istraživanju: ‘Ovo je nevjerovatna rijetkost!’

Kad bi neko rekao da je ispod Pelješkog mosta ulovio pastrmku, mnogi bi ga pogledali s nevjericom. Ali upravo se to dogodilo. Josip Erceg, zaljubljenik u ribolov, izvukao je iz mora ono što bi većina očekivala u planinskom potoku, a ne u Jadranu.

Josipa Ercega malo što je moglo pripremiti na prošlosedmični ulov. Izvlačeći plijen, shvatio je da nije riječ o lignji, već da je u pitanju riba. Neobično bi na skosavicu bilo uloviti i oradu, brancina ili cipla. Ali pastrmku?!

– To je bila potočna pastrva koju je vjerovatno donijela Neretva ili je izbacila podzemna voda – rekao je Erceg, prenosi Dnevnik.

Kilogram težak ulov završio je na istraživanju u Splitu. Ulov je Ercegu donio slavu u lokalnim ribarskim krugovima.

Da nije riječ o ribi koja se izgubila – nego o ribi koja, čini se, zna šta hoće, potvrđuje i iskusni ribar.

– Prije jedno pet, šest godina je bio prvi primjerak. Od tada je uhvaćeno pet primjeraka koje ja pamtim, tri manje i dvije veće – ispričao je Ante Džono.

U budućnosti možemo očekivati i više takvih slučajeva, posebno u područjima bočatih voda.

