U pilećem mesu iz BiH otkrivena salmonela, stiglo upozorenje za građane

U pošiljci pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine, namijenjenoj izvozu u Hrvatsku, otkrivena je bakterija Salmonella Mbandaka, objavio je Evropski sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

Riječ je o zamrznutim pilećim prsima bez kostiju i kože, koja su zaustavljena na granici pri ulasku u Hrvatsku.

Prema dostupnim informacijama, hrvatske nadležne službe izvršile su detaljnu kontrolu i odlučile vratiti pošiljku pošiljaocu iz BiH.

Kontrola je provedena 9. novembra 2025. godine, a laboratorijska analiza potvrdila je prisustvo bakterije u uzorku od 25 grama.

RASFF navodi da se radi o potencijalno ozbiljnom riziku za zdravlje ljudi, iako proizvod nije dospio na tržište Republike Hrvatske niti u druge zemlje Evropske unije.

Otvoreno pitanje: je li ista serija završila u BiH?

Iako je sporna pošiljka vraćena, postavlja se pitanje da li je dio iste serije pilećeg mesa distribuiran na tržištu Bosne i Hercegovine.

Do sada nema službenih komentara ni iz nadležnih institucija BiH, niti iz kompanije izvoznika.

Zdravstveni rizik i preporuke građanima

Salmonella Mbandaka je bakterija koja kod ljudi može izazvati teške probavne smetnje, povraćanje, povišenu temperaturu i dehidraciju.

Zaraza najčešće nastaje konzumacijom sirovog ili nedovoljno termički obrađenog mesa i jaja.

Zdravstveni stručnjaci preporučuju građanima da budu posebno oprezni pri rukovanju i pripremi sirovog mesa, te da redovno prate obavijesti o sigurnosti hrane koje objavljuju nadležne institucije.

