STRAVIČNA VIJEST IZ SVIJETA SPORTA! Dvojica navijača umrli tokom turnira – jedan se srušio usred MEČA, JEZIVO

Tužne vijesti dolaze iz Torina, gdje se održava Završni Masters.

Italijanski mediji prenose da su dvojica navijača izgubila život tokom turnira, što je potreslo tenisku javnost u Italiji, ali i širom cijelog svijeta, piše espreso.

Kako navodi „Gazeta delo Sport“, riječ je o muškarcima starim 70 i 78 godina.

“Jednom navijaču je pozlilo tokom jutra u fan zoni blizu dvorane. Drugom je pozlilo na tribinama tokom meča između Tejlora Frica i Lorenca Muzetija. U oba slučaja je Hitna pomoć brzo reagovala, pokušala je da ih oživi. Hitno su prebačeni u obližnju bolnicu, ali su nažalost tamo ubrzo preminuli”, stoji u tekstu “Gazete”.

