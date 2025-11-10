Protupožarni aparati nisu korišteni kada je izbio požar u Domu penzionera

Stravičan požar koji se dogodio u Domu penzionera u Tuzli odnio je trinaest života, dok je više od 30 ljudi povrijeđeno, a brojne informacije koje cure u javnost već zgrožavaju stanovništvo.

Još jedna tragedija u nizu u BiH, a postavlja se ponovo isto pitanje: „Ko je odgovoran?“.

Naime, požar je izbio u noći sa utorka na srijedu prošle sedmice, a najteže je, prema riječima korisnika Doma, bilo od 4. do 7. sprata, s kojih su ljudi evakuisani. Da stvar bude gora, na najvišim spratovima bili su nepokretni korisnici Doma. Kako je moguće da se to desilo i po čijem nalogu su oni bili smješteni baš na najvišim spratovima? Pitanje sigurnosti odnosi se i na to zašto odmah nisu obaviješteni vatrogasci te da li je uopće korišten protupožarni aparat.

Zadatak istrage

Tim povodom kontaktirali smo Dom penzionera u Tuzli, međutim, nisu nam mogli potvrditi da je uopće korišten protupožarni aparat.

– Ne mogu vam potvrditi da je neko iz Doma koristio protupožarni aparat, jer kad je dojavljeno da je požar, došli su vatrogasci odmah. Ja to stvarno ne znam. To je bilo u noćnoj smjeni, kad većina kolega ne rade. Rade samo ljudi u noćnoj smjeni, sestre u smjeni, dežurne i recepcioner. Stvarno ne znam je li korišten ili nije – rekao je za „Dnevni avaz“ stručni saradnik za odnose s javnošću Doma Admir Muslimović.

U vrijeme požara je, kako dodaje, od uposlenika bilo troje u medicinskom sektoru, a jedno na recepciji.

– Protupožarni aparati su bili ispravni. Definitivno jesu. Mi svake godine imamo obuku i PPZ zaštitu – istakao je Muslimović.

Isto pitanje smo uputili i Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a u vezi s korištenjem protupožarnog aparata. Kako je za naš medij izjavila portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić, informacije o tome nije imala.

– To će sigurno utvrditi istraga. To je zadatak istrage u svakom slučaju. Novih informacija nema, a uviđaj je u toku. Sve informacije vezano za istragu može dati samo Tužilaštvo nakon uviđaja – istakla je Sprečić.

Iz Kantonalnog tužilaštva TK također nisu imali informaciju o korištenju protupožarnog aparata, te su nam kazali da je uviđaj u toku, a sve ostalo će se utvrditi naknadno.

Razbuktala faza

Kako je za „Dnevni avaz“ kazao Jasmin Jahić, starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Tuzla, nema informaciju koliko je korišteno protupožarnih aparata.

Dom penzionera u Tuzli dan nakon stravičnog požara. Avaz

– Komandir koji mi je vodio smjenu bio je sinoć u bolnici. Pustili su ga prije pola sata na kućno liječenje. Mislim da nije korišten niti jedan protupožarni aparat. Lokacijski soba koja je gorjela je na samom kraju hodnika. Tu su nepokretne osobe. Niti su mogle ustati, niti javiti da je požar, da se nešto dešava u prostoriji. Već kada se proširio požar, kad je puklo staklo i kada su trebali u hodnik izaći, to je i dojavljeno od strane građana. To je zadnji sprat, kraj hodnika, teško je i da se primijeti. Ne znam da li Dom penzionera posjeduje avijacije požara ili dima. Mislim da nam je kasnila poprilično dojava. Već kad smo došli, bila je to razbuktala faza. Nije niko prije nas pokušavao da gasi taj požar – kazao nam je Jahić, koji je dodao da je na recepciji Doma uglavnom jedno lice koje dežura 24 sata, ali da nije bio upoznat s brojem ljudi koji su bili dežurni te noći,piše Avaz

Jesu li aparati bili ispravni

Zanimalo nas je i da li su protupožarni aparati bili ispravni i kontrolisani, te smo kontaktirali Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Fahreta Brašnjić, glasnogovornica, kazala nam je da je kontaktirala direktora te institucije, navodeći da ova inspekcija nije nadležna za to, već Inspekcija pri MUP-u, pri Civilnoj zaštiti.

– Nemamo podatke, niti informacije, jer nije u našoj nadležnosti – kratko nam je rekla Brašnjić.

