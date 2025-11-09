Na dan izbora za predsjednika RS u Brčkom biće otvoreno 126 biračkih mjesta

Na području Brčko distrikta BiH, na dan vanrednih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji će biti održani u nedjelju 23. novembra, biće otvoreno ukupno 126 biračkih mjesta, potvrdio je predsjednik Izborne komisije Distrikta Marko Tadić.Kako je naveo, lokacije biračkih mjesta ostaju iste kao i na prethodnim lokalnim izborima, ali je broj mjesta smanjen sa 138 na 126, što je rezultat tehničkog usklađivanja i reorganizacije biračkih jedinica.

Od ukupno oko 87.000 građana upisanih u birački spisak Brčko distrikta BiH, pravo glasa na ovim izborima imat će nešto više od 30.000 birača koji su registrovani za glasanje za predsjednika Republike Srpske,piše Avaz

Tadić je naglasio da je Izborna komisija Distrikta završila sve tehničke pripreme za izborni dan te da će biračka mjesta biti otvorena u skladu s izbornim pravilima i propisanim rokovima.

