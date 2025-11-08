Počinje izborna kampanja za predsjednika RS: Može li opozicija pobijediti SNSD?

Kandidati za predsjednika Republike Srpske su Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske i nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević.

Prijevremeni izbori bi trebali koštati oko 6,4 miliona KM. Na tender o transportu izbornog materijala uložena je žalba nakon izbora ponuđača. Nezvanično, Ured za žalbe koji je trebao riješiti ovo pitanje posao nije završio, nije bilo kvoruma za održavanje sjednice.

Centralni birački spisak zaključen je 3. novembra u ponoć i na njemu se nalazi nešto više od 1.264.000 birača koji imaju pravo glasa na prijevremenim izborima za predsjednika RS zakazanim za 23. novembar ove godine. Imenovani su svi predsjednici i većina zamjenika biračkih odbora na biralištima u RS,piše N1

Biračka mjesta su određena i u inostranstvu – u ambasadama BiH u Beogradu, Beču, Berlinu i konzulatu u Minhenu. Građani koji su se prijavili za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a za koje neće biti organizovano glasanje, moći će glasati putem pošte. SDS svoju izbornu kampanju počinje iz Banjaluke, SNSD iz Bijeljine. Ostali kandidati svoje planove za kampanju nisu saopštili.

