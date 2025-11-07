Bliži se novogodišnja noć: Evo gdje će pjevati najveće regionalne zvijezde

Centralne pozornice na trgovima, adventske scene i hotelske gala‑dvorane već polako rezervišu zvijezde, a za neke je već poznato gdje nastupaju.

U fokusu su gradovi s velikim otvorenim pozornicama, posebno oni s dugom novogodišnjom tradicijom i atraktivnim vatrometima. U novogodišnjoj noći u Dubrovniku atmosfera će biti klasično svečana i rasplesana. Na službenim stranicama Dubrovačkog zimskog festivala objavljen je bogat muzički program.

Festival svečano otvora Doris Dragović 29. novembra, a tokom decembra na dubrovačkoj pozornici zapjevat će i Vanna, Đani Stipaničev, Dražen Zečić, Željko Bebek i mnogi drugi. Stradun će postati glavni centar dočeka uz veliki open‑air koncert i ponoćni vatromet nad historijskom jezgrom, a već je davno poznato da će sve zabavljati Dino Merlin koji je ondje nastupao i preklani.

Mnogi još pregovaraju

Uz njega nastupaju i Hiljson Mandela i Jakov Jozinović. Slavlje se nastavlja i 1. januara, kada će od 20 sati na Stradunu zapjevati Petar Grašo. Osim toga, u dubrovačkom hotelu 31. decembra ima zakazan nastup jedan od najomiljenijih izvođača u regiji, legendarni Zdravko Čolić, piše Tportal.

U novogodišnjem ambijentu, 2. januara koncert će održati Severina.

‘Uzbuđenje Nove godine nastavlja se u hotelu Rixos Premium Dubrovnik uz spektakularan nastup superzvijezde Severine 2. januara 2026.’, otkrili su na stranici hotela.

I dok mnogi izvođači tek pregovaraju o svojim novogodišnjim gažama, poznato je i da svoju ima dogovorenu Lepa Brena.

Njezin grad nastupa bit će Tivat.

Recept za turistički neuspjeh: Sarajevo zna ko svira 3. januara, ali ne i 31. decembra

Iako je direktor Turističke zajednice KS Haris Fazlagić polovinom septembra tvrdio da su u toku pregovori s nekoliko poznatih muzičkih imena za veliki doček Nove 2026. godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, zvaničnih informacija o tome ko će Sarajevo uvesti u 2026. godinu, još nema.

Fazlagić je u septembru naveo da se pregovara se među potencijalnim izvođačima nalaze se Hanka Paldum, Jelena Rozga, Van Gogh, Petar Grašo i Letu Štuke.

Međutim, iz Turističke zajednice kojom rukovodi saopšteno je da će „Sarajevo početak 2026. dočekati uz trodnevni muzički spektakl na otvorenom, koji sufinansira Turistička zajednica Kantona Sarajevo“.

Na Trgu Prve brigade policije, preko puta Vijećnice, publiku očekuju koncerti benda Letu Štuke, 1. januara, potom Petra Graše drugog dana nove godine te Van Gogha, 3. januara 2026. godine.

No, informacija o samom dočeku 31.12. nema.

Dok evropski i regionalni gradovi već sedmicama promovišu svoje novogodišnje programe, Sarajevo još uvijek ne zna ko će zabavljati publiku u najluđoj noći. A trebalo bi. Oni koji planiraju novogodišnje praznike iz regiona, Evrope i svijeta već su odavno kupili avionske karte, rezervisali smještaj i odlučili gdje će dočekati 2026. godinu,pišu Vijesti

Takve odluke ne donose se u decembru, nego mjesecima ranije. Zato je jasno da je Sarajevo već sada na gubitku. Turistička sezona se ne gradi improvizacijom, već planiranjem. Upravo ono što Turistička zajednica Kantona Sarajevo očito nema.

Njihovi zakašnjeli i konfuzni istupi samo potvrđuju zašto građani i privreda sve manje vjeruju instituciji koju uredno finansiraju iz svojih prihoda.

