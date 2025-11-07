Putovanje vozom od mora do Sarajeva ponovo moguće: Evo detalja

Željeznice Federacije BiH saopćile su da će u nedjelju, 9. novembra 2025. godine, ponovo biti uspostavljen međunarodni putnički voz na relaciji Ploče – Sarajevo.Prvi voz kreće iz Ploča u 15:40 sati, a dolazak u Sarajevo planiran je u 19:07 sati. Ovim polaskom simbolično se obilježava ponovno povezivanje juga Hrvatske i Hercegovine sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine željeznicom.

Prije polaska, u 15:20 sati, na željezničkoj stanici u Pločama biće upriličen svečani ispraćaj. Prisutnima će se obratiti predstavnici HŽ Putničkog prevoza, Željeznica FBiH, te zvaničnici Grada Ploča i Dubrovačko-neretvanske županije.

Voz će se prvo zaustaviti u Metkoviću u 15:58 sati, gdje će ga dočekati gradonačelnik Dalibor Milan.

Nakon prelaska granice, u Čapljini će se svečanoj delegaciji pridružiti gradonačelnica Iva Raguž, a voz će iz Čapljine krenuti u redovnom terminu, u 16:42 sati.

U Mostaru, voz će dočekati glavna savjetnica Grada Ines Sulić, a polazak iz Mostara prema Sarajevu planiran je u 17:09 sati.

Ova linija predstavlja produžetak postojećeg voza Sarajevo–Čapljina, koji već saobraća prema redu vožnje Željeznica FBiH.

Nakon svečanog polaska, međunarodni voz Ploče – Sarajevo će saobraćati svakog vikenda – petkom, subotom i nedjeljom – sve do 25. juna 2026. godine,pišu Vijesti

Od 26. juna do 31. augusta 2026. godine, voz će saobraćati sezonski, kao redovna linija Sarajevo – Ploče – Sarajevo.

Red vožnje u danima vikenda (od 14. novembra 2025. do 25. juna 2026.)

Petak: Sarajevo – Ploče, polazak u 16:46h, dolazak u 20:14h

Subota: Ploče – Sarajevo, polazak u 5:05h, dolazak u 8:35h

Nedjelja: Sarajevo – Ploče, polazak u 7:15h, dolazak u 10:36h

Nedjelja: Ploče – Sarajevo, polazak u 15:40h, dolazak u 19:07h

Ponovno uvođenje ove linije ima za cilj jačanje turističkih, privrednih i kulturnih veza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i promociju željezničkog saobraćaja kao održivog i sigurnog načina putovanja.

Facebook komentari