Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Temperature zraka u 07 sati (°C): Livno -2; Bugojno, Sanski Most, Sarajevo, Sokolac 1; Bihać, Bijeljina, Drvar, Prijedor 2; Banja Luka, Doboj, Jajce, Tuzla, Zenica 3; Gradačac 4; Srebrenica 5; Trebinje 8; Mostar 9; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, za 2 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će na jugu i jugozapadu prije podne preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla. U drugom dijelu dana ponegdje u Hercegovini je moguća slaba kiša. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 19 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura oko 10 °C.

Vrijeme u narednim danima

Sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje na području Hercegovine, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C.

U nedjelju 9.11.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na ponedjeljak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 17°C.

U ponedjeljak 10.11.2025. u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 7°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 16°C, saopćeno je iz FHMZ BiH.

