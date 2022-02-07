Rus mu ovo neće oprostiti! Napetost između Putina i Lavrova raste, jedan čovjek im načisto pomrsio konce!

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, izgleda da je pao u nemilost u Kremlja nakon katastrofalnog razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, koji je izazvao otkazivanje samita Vladimira Putina i Donalda Trampa, piše Moskovski tajms (The Moscow Times).

Lavrov (76), koji je na čelu Ministarstva spoljnih poslova već više od 20 godina, nije se pojavio na značajnoj sjednici Savjeta bezbjednosti Rusije, kojim je Putin predsedavao 5. novembra.

Na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti, među kojima je i Lavrov, Putin je naložio da se razrade prijedlozi za obnavljanje nuklearnih testova, koje je Rusija posljednji put sprovela 1990. godine.

Izgubio i status šefa ruske delegacije na samitu G20

Lavrov je “dogovoreno izostao” sa sastanka, rekao je izvor za Komersant. Pri tom, Lavrov je bio je jedini stalni član Savjeta bezbjednosti koji je propustio ovu značajnu sjednicu.

Istovremeno, Lavrov je izgubio i status šefa ruske delegacije na samitu G20. Ove godine na čelu delegacije će biti zamjenik rukovodioca administracije predsednika Maksim Oreškin, saopštio je u četvrtak portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Prema njegovim riječima, odluku o imenovanju Oreškina donio je Putin.

Sam ruski predsjednik ponovo se nije odlučio da otputuje na samit G20, koji će ove godine biti održan u Južnoafričkoj Republici – zemlji koja je potpisala Rimski statut i ima obavezu da uhapsi Putina po nalogu Međunarodnog krivičnog suda.

Godine 2025. zbog naloga MKS Putin se nije odlučio da otputuje ni u Brazil – na samit BRICS. A 2022. godine propustio je samit G20 na Baliju. U oba slučaja Lavrov je bio šef ruske delegacije.



“Tražili su previše”

Veteran ruske diplomatije i bivši stalni predstavnik Rusije u Savjetu bezbjednosti UN, Lavrov je vodio telefonski razgovor sa Rubiom, tokom kojeg je trebalo da razmotri uslove predstojećeg samita Putin-Tramp u Budimpešti.

Međutim, Rubio je preporučio Trampu da otkaže sastanak, a nakon toga uslijedile su američke sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila – prve od povratka Trampa u Bijelu kuću.

Izvori Rojtersa, upoznati sa situacijom, naveli su da je razlog bila neprikosnovena pozicija Kremlja – “tražili su previše“ i odbili da prihvati prekid vatre u Ukrajini.

Sam Lavrov, nakon neuspešnog razgovora sa Rubiom, ponovo je govorio o “nacističkom režimu” u Kijevu i zahtevao da se uklone “prvi uzroci sukoba”.

Po njegovim tvrdnjama, trenutni prekid vatre doveo bi do toga da veći deo Ukrajine “ostane pod upravom nacističkog režima”, dok bi Zapad ponovo “napumpao” Oružane snage Ukrajine oružjem za “terorističke akcije u vidu udara po civilnoj infrastrukturi” Rusije.

Tramp otkazao sastanak sa Putinom

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je krajem oktobra da je “otkazao” očekivani sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

– Jednostavno mi se nije činilo ispravnim. Nisam imao osjećaj da ćemo stići tamo gdje moramo pa sam otkazao, ali ćemo to uraditi u budućnosti – rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu – prenosi CNN.

Tramp je priznao frustraciju zbog sporog tempa pregovora sa Rusijom o okončanju rata.

– Pa, mislim da, što se tiče iskrenosti, jedino što mogu da kažem jeste da svaki put kada razgovaram sa Vladimirom Putinom, imam dobre razgovore, a onda oni nikuda ne vode – dodao je on.



Rubio zaslužan za Trampov zaokret prema Rusiji

Inače, upravo je Marko Rubio čovek koji je, prema pisanju medija, zaslužan za Trampov nagli zaokret prema Rusiji.

Prema pisanju Blumberga, najodgovorniji za ovu naglu promenu u Bijeloj kući je državni sekretar Marko Rubio, dugogodišnji kritičar Moskve koji je jednom nazvao Putina “gangsterom”.

Rubio, koji se godinama zalaže za oštriji pristup Moskvi, zaključio je da Rusija nije spremna za stvarne ustupke, što je, prema riječima američkih i evropskih zvaničnika, ubrzalo Trampovu odluku da okonča svoju prethodnu politiku suzdržanosti, piše espreso.

