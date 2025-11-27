Mehmedović oštro reagirao na novu blokadu u Domu naroda: “Država BiH ne može i neće biti talac privatnih interesa političkih lidera”

Šemsudin Mehmedović, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, oštro je reagovao na najnoviju blokadu rada Doma naroda, koju su organizovali delegati SNSD-a, nakon što su isti potez prethodno povukli i delegati HDZ-a.

– Danas smo svjedoci još jedne svjesne i organizovane blokade rada Doma naroda Bosne i Hercegovine, ovoga puta od strane delegata SNSD-a, nakon što su to nedavno učinili i delegati HDZ-a. Ovakvim ponašanjem ruši se ustavni poredak i onemogućava rad najvišeg zakonodavnog tijela države, što znači – blokira se država.

Ovo više nije pitanje politike, nego pitanje odgovornosti i vladavine prava. Kada svjesno sprječavate rad institucija, blokirate donošenje zakona i odluka od interesa za sve građane, vi direktno zloupotrebljavate svoj položaj.

Posebno je zabrinjavajuće što se time omogućava direktno sticanje koristi ministara iz SNSD-a, za čiju smjenu u Parlamentu već postoji jasna većina.

Zbog toga ću, kao poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH, pokrenuti inicijativu za podnošenje krivične prijave protiv svih odgovornih, zbog svjesnog i organizovanog zloupotrebljavanja službenog položaja, stjecanja protivpravne finansijske koristi i nanošenja štete institucijama Bosne i Hercegovine,piše Avaz

Ministri primaju plaću za nerad i za nedonošenje odluka, a evo i delegati u Domu naroda svjesno izbjegavaju sjednice na kojima se donose odluke, a ogrome plaće će iz budžeta potrošiti.

Država BiH ne može i neće biti talac privatnih interesa političkih lidera koji blokadama pokušavaju sačuvati vlastite pozicije i privilegije – poručio je Mehmedović.

