Ministrovoj firmi milioni od države: Hurtić kažnjen zbog sukoba interesa

Dvije godine nakon prijave koju je Transparency International u BiH (TI BiH) podnio protiv Sevlida Hurtića, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama BiH, utvrdilo je da je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH bio u sukobu interesa.

Naime, kako je objavio Transparency, na sjednici održanoj u ponedjeljak 3. novembra, Hurtić je novčano kažnjen umanjenjem dijela plaće u sljedećim mjesecima jer je njegova privatna firma dobivala milionske poslove od države.

Izdavačka kuća

TI BiH je prijavu protiv Hurtića podnio u oktobru 2023. a stara Komisija je postupak formalno pokrenula u februaru 2024. godine.

U međuvremenu je izmijenjen državni zakon, formirana nova Komisija za odlučivanje o sukobu interesa, ali sve do posljednje sjednice nije riješilo niti jedan predmet iz prethodnog razdoblja, uz obrazloženje da nisu usvojeni potrebni podzakonski akti. Za to vrijeme Hurtićeva firma nastavila je dobivati tendere, a tek na posljednjoj sjednici državni ministar je sankcioniran po odredbama starog zakona.

Hurtić je osnivač i vlasnik izdavačke kuće “NAM” d.o.o. iz Tuzle, koje je tokom 2023. godine sklapalo ugovore i poslovalo s institucijama finansiranim iz budžeta. Njegova izdavačka kuća, prema podacima TI BiH, tada dobila dva tendera ukupne vrijednosti veće od 1,4 miliona KM. U međuvremenu ovi poslovi su se počeli realizirati posredstvom druge firme pa je TI BiH u ponedjeljak uputio Komisiji još jednu prijavu protiv Hurtića.

Zaobilaženje zakona

Prema medijskim navodima umjesto Hurtićeve izdavačke kuće Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona udžbenike vrijedne 1.9 miliona KM sada nabavlja od pravnog lica Suton print iz Širokog Brijega, prenosi Bljesak.info.

Ipak, u udžbenicima koji su bili predmet ove javne nabavke, kao izdavač se navodi ponovo Hurtićeva firma NAM d.o.o. TI BiH smatra da Hurtić na ovaj način nije uspio izbjeći zakonska ograničenja jer Zakon jasno kaže da, pored toga što ne smije biti vlasnik firme koja posluje s državom, javni dužnosnik ne može imati ni bilo kakav finansijski interes, što uključuje i pružanje usluga, u bilo kojem privatnom preduzeću koje sklapa ugovore s institucijama finansiranim iz budžeta na bilo kojem nivou.

Zakon o sukobu interesa “finansijski interes” definira kao svaki interes kojim se nositelju javne funkcije omogućava da primi novac u vrijednosti većoj od 1.000 KM godišnje.

TI BiH smatra da se na ovaj način pokušavaju zaobići zakonska ograničenja i da sukob interesa ne prestaje ako se posao nabavke realizira posredstvom druge firme, a u konačnici udžbenici kupe od izdavačke kuće koje je u vlasništvu državnog ministra. Osnovni cilj zakona o sukobu interesa upravo je sprečavanje javnih dužnosnika da koriste svoje pozicije i politički utjecaj za ostvarivanje osobne koristi i bilo kakvo formalno zaobilaženje u ovom slučaju suštinski ne rješava problem.

Isključivanje javnosti

Dodatno, treba naglasiti da je nerješavanjem ove i drugih prijava omogućeno javnim dužnosnicima da ponavljaju ovakve i slične postupke a mnogi su čitav mandat proveli u sukobu interesa.

TI BiH je prije nekoliko dana upozorio javnost da je prošla godina dana rada ove komisije, da nije donesena nijedna odluka i da se pokušava isključiti javnost iz praćenja sjednica.

Posljednja sjednica održana je bez najave i prisustva javnosti, a kako su pojedini mediji objavili, na istoj sjednici Povjerenstvo je utvrdilo postojanje sukoba interesa i u slučaju Dragana Bogdanića, bivšeg zastupnika SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH. Međutim, s obzirom na to da Bogdanić više ne obavlja javnu dužnost, protiv njega nije mogla biti izrečena novčana sankcija. Još se ne zna status ostalih prijava koje je TI BiH podnosio ovom povjerenstvu uključujući i prijave protiv Milorada Dodika, Nermina Nikšića ili direktora BH Telekoma Amela Kovačevića. U objavljenom izvještaju Evropske komisije o napretku BiH navodi se da “državni Zakon o sprečavanju sukoba interesa, usvojen u martu 2024. godine, ostaje faktički neprimijenjen,piše Avaz

– Komisija koja je uspostavila zakon nije izrekla nijednu sankciju niti je Vijeću ministara uputila potrebne podzakonske akte na usvajanje – navodi se.

Još se navodi da Zakon na državnom nivou i dalje nije u potpunosti usklađen s europskim standardima, posebno u dijelu koji se odnosi na nespojivost funkcija, sankcije te izbor i sastav Komisije za sukob interesa.

