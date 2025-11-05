FK Sarajevo: Nezadovoljni smo što je autobus koji koristimo ustupljen Hapoelu

Izraelci su u Bosni i Hercegovini kako bi odigrali euroligaški meč protiv Dubaija, a do svojih smještaja su se prevezli autobusom koji koristi FK Sarajevo. Klub iz glavnog grada BiH sa time nije zadovoljan.

“FK Sarajevo izražava ozbiljno nezadovoljstvo i najoštriji protest zbog činjenice da je autobus koji klub koristi putem ugovornog partnera ustupljen ekipi Hapoel Tel Aviv bez znanja i obavještenja FK Sarajevo. Naglašavamo da klub nema nikakvu vezu sa njihovim dolaskom niti sa organizacijom predmetne utakmice.

Hitno smo pokrenuli postupak utvrđivanja odgovornosti i zatražili zvanično objašnjenje od nadležnih. Također zahtijevamo da se ime FK Sarajevo ne povezuje ni direktno ni indirektno sa ovim događajem,piše N1

U okolnostima pojačanih reakcija javnosti i osjetljive društvene atmosfere, ovakav potez ostavlja prostor za ozbiljnu sumnju da se pokušava narušiti ugled i integritet FK Sarajevo, te da se klub dovodi u nezasluženo negativan kontekst. Takve manipulacije smatramo neprihvatljivim.

FK Sarajevo će preduzeti sve raspoložive pravne i institucionalne korake kako bi zaštitio svoj ugled, navijače i klub, te očekujemo profesionalno postupanje i odgovornost svih uključenih strana.”, navodi se u saopštenju

Facebook komentari