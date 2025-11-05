Uk: Dozvola za košarkašku utakmicu nije podrška genocidu

Povodom današnjih protesta ispred Vlade KS zbog utakmice koju u Olimpijskog dvorani Zetra treba odigrati izraelski Hapoel i Dubai, na svom Facebook profilu oglasio se premijer KS Nihad Uk.

– Genocid koji se odvija nad narodom Palestine ne može i ne smije biti moralno prihvatljiv niti jednom građaninu ove zemlje koji zna šta je patnja, progoni i sistemsko uništavanje. Izrael danas provodi brutalnu politiku aparthejda i istrebljenja.

To nisu vrijednosti koje dijele slobodarska i civilizirana društva, a Bosna i Hercegovina, sa svom svojom multietničnošću i antifašističkim temeljima, sigurno ne dijeli takve vrijednosti. Prvi sam političar u Bosni i Hercegovini koji je ponudio finansijsku pomoć Palestini.

Vlada Kantona Sarajevo donirala je 300 hiljada KM za humanitarnu pomoć Gazi. Pokrenuli smo zdravstvene programe za ranjenu djecu, te otvorili vrata Univerziteta u Sarajevu za studente iz Palestine.

Ovo bih rekao grupi građana koja protestuje ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo, da žele da im se obratim. Pozvao sam ih na sastanak, odbijaju.

Razumijem njihov zahtjev za otkazivanje utakmice, ali dozvola za evropski sportski događaj nije podrška genocidu.

Naša podrška je usmjerena isključivo prema Palestini, i tako će i ostati – poručio je Uk.

