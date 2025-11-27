Svijet će premašiti prag od 1,5°C globalnog zagrijavanja

U godišnjem izvještaju Emissions Gap navodi se da je zbog sporog djelovanja država na smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte sada jasno da će svijet premašiti ključni cilj Pariškog sporazuma iz 2015. godine – makar privremeno.

“Bit će teško preokrenuti ovaj trend – biće potrebna brža i drastičnija dodatna smanjenja emisija kako bi se minimiziralo prekoračenje cilja”, poručio je UNEP.

Vodeća autorica izvještaja Anne Olhoff rekla je da bi duboka smanjenja emisija mogla odgoditi trenutak kada će doći do prekoračenja, ali da ga “više ne možemo u potpunosti izbjeći”.

Pariški sporazum iz 2015. obavezuje države da ograniče porast prosječne globalne temperature na ispod 2°C, uz cilj da se zadrži na 1,5°C iznad predindustrijskog nivoa.

Međutim, prema trenutnim obećanjima vlada o budućem smanjenju emisija – čak i ako budu ispunjena – svijet će se zagrijati za 2,3 do 2,5°C, navodi UNEP.

To je oko 0,3°C manje nego prošlogodišnja UN-ova procjena – što znači da novi planovi za smanjenje emisija, uključujući one koje je najavila Kina, najveći svjetski emiter CO₂, nisu značajno smanjili jaz.

Kina je u septembru obećala smanjiti emisije za 7-10% u odnosu na vrhunac do 2035. Analitičari napominju da Kina često postavlja skromne ciljeve, a zatim ih premaši.

Nalazi izvještaja povećavaju pritisak na UN-ov klimatski samit COP30, koji se održava ovog mjeseca, gdje će države raspravljati o tome kako ubrzati i finansirati aktivnosti za suzbijanje globalnog zagrijavanja.

Ciljevi zagrijavanja iz Pariškog sporazuma zasnovani su na naučnim procjenama o tome kako svaki dodatni porast temperature povećava rizik od ekstremnih toplotnih talasa, suša i požara.

Zagrijavanje od 2°C više nego udvostručava broj ljudi izloženih ekstremnoj vrućini u odnosu na 1,5°C.

Porast od 1,5°C uništio bi najmanje 70% svjetskih koralnih grebena, dok bi 2°C uništilo 99%.

Aktuelne politike – mjere koje su već na snazi, a ne samo obećane – dovele bi svijet do još većeg zagrijavanja, oko 2,8°C, upozorava UNEP,pišu Vijesti

Prije 10 godina, kada je potpisan Pariški sporazum, svijet je bio na putu ka zagrijavanju od oko 4°C. UNEP priznaje da je određenog napretka bilo, ali daleko nedovoljno da se ispune obećani ciljevi.

Ipak, emisije CO₂ koje zadržavaju toplotu i dalje rastu, jer države nastavljaju sagorijevati ugalj, naftu i gas za pokretanje svojih ekonomija.

Globalne emisije gasova sa efektom staklene bašte povećane su za 2,3% u 2024. godini, dostigavši 57,7 milijardi tona CO₂ ekvivalenta, navodi se u izvještaju.

