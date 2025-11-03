Propuh ubija, žvaka ostaje u tijelu godinama, da brže zaspiš, broji ovce,istine i mitovi

Oduvijek su postojala vjerovanja da neke pojave ili događaji mogu predvidjeti događaje koji slijede.

Postoji tako velik broj nepisanih pravila koja se odnose na stvari koje mogu donijeti sreću ili nesreću.

Sve ovisi o tome jeste li praznovjerni ili ne, ali velike su šanse da ste u svojoj kući bar jednom čuli neku od ovih rečenica.

Mokra kosa i propuh

Postoji ogroman broj mitova o tome kako se prehladiti, uključujući i one o izlasku iz kuće s mokrom kosom ili propuhu, ali zapravo je samo jedan način da se razbolimo – direktnim kontaktom s virusom. Razloga zbog kojeg su prehlade češće šire zimi ima nekoliko: od češćeg boravka u zatvorenom prostoru (što povećava mogućnost kontakta s oboljelima), do isušivanje sluznica nosa, što zimi omogućava lakši prolazak virusa.

Iščupaj sijedu i narast će dvije nove

Čupanjem sijede vlasi neće narasti dvije nove, jer iz svakog folikula raste samo jedna, odgovor je naučnika na mit o tome da čupanjem sijedih nove počinju nekontrolirano rasti. Sijeda vlas obično ukazuje na to da je folikul prestao proizvoditi melanin, pigment koji održava boju kose.

Mrkva se jede za bolji vid

Priča o mrkvi navodno se rodila kao oblik vojne propagande u Drugom svjetskom ratu. Prema toj teoriji, Britanci su razglasili kako njihovi vojnici imaju supervid zbog ogromne količine mrkve koju jedu. Tvrdili su da mogu vidjeti u mraku, čak i tokom zamračenja. Iako tvrdnja da bez mrkve nema ni dobrog vida nije potpuno istinita, ipak nije bez osnove. Mrkva je bogata beta-karotenom, pigmentom koji tijelo pretvara u vitamin A te pomaže u održavanju zdravlja rožnice. Ali ni uz šleper mrkve nećete drastično poboljšati vid jer tijelo može pretvoriti samo određenu količinu beta-karotena u vitamin A, a kada ga ima dovoljno, proces se zaustavlja.

Udalji se od ekrana da ne uništiš oči

Sjedenje preblizu televizoru neće uzrokovati sljepoću – ali izaziva privremeni zamor očiju, koji se često javlja kada su oči duže vrijeme pod naporom. Simptomi uključuju poteškoće s držanjem otvorenih očiju, peckanje ili svrbež te glavobolju. Zamor očiju može biti posljedica dugotrajne vožnje, stresa ili dugotrajnog gledanja u ekran — uključujući televizor s bilo koje udaljenosti. Srećom, nije poznato da zamor očiju uzrokuje trajna oštećenja.

Jabuka na dan tjera doktora van

Jabuke su zdrave, bogate su vitaminima i korisne za srce, ali ne mogu zamijeniti liječničke preglede. Studija objavljena 2015. u časopisu JAMA Internal Medicine analizirala je prehrambene podatke 8.399 ljudi, od kojih je 753 redovno jelo jabuku dnevno. Istraživanje nije potvrdilo da konzumacija jabuka smanjuje potrebu za posjetima liječniku ili sprečava bolesti.

Žvaka guma ostaje u tijelu godinama

Bez brige, ako slučajno progutate žvakaću gumu, ona neće ostati u tijelu sedam godina. Priča se vjerovatno rodila tako da roditelji spriječe djecu da gutaju kaugume kako se ne bi ugušila. Iako ljudsko tijelo ne može u potpunosti probaviti žvakaću gumu, neće ostati u tijelu sedam godina — zapravo, vjerovatno neće ni sedam dana. Baš kao i druga hrana, progutana žvakaća guma izaći će iz organizma na jednak način.

Plivanje nakon jela izaziva grčeve

Upozorenje o plivanju nakon jela potječe iz starog izviđačkog priručnika iz ranih 1900-ih, ali nije naučno utemeljeno.

Sve je krenulo od tvrdnje da probava preusmjerava dio krvotoka iz mišića u želudac, što bi moglo izazvati grčeve i utapanje. Prema drugoj teoriji, nakon jela se krv usmjerava prema želucu, ostavljajući manje krvi u rukama i nogama, što bi moglo otežati plivanje. Međutim, nema dokaza da se krv preusmjerava u tolikoj mjeri da bi izazvala rizik od utapanja – konzumacija hrane prije plivanja nije faktor rizika za utapanje,piše Avaz

Kad ne možeš zaspati, broji ovce

Koncept brojanja ovaca star je stoljećima, ali studije pokazuju da većini ljudi takvo nešto ne pomaže da zaspu. Bolje rješenje protiv nesanice je zamišljanje ugodnog i smirujućeg okruženja koje je najuspješnije kada pokušamo uključiti sva čula, odnosno predočiti šta vidimo, čujemo, osjećamo i koji miris (eventualno okus) osjetimo. Nekim ljudima pomaže sjetiti se na čemu su sve zahvalni, drugima pak prisjećanje lijepih trenutaka, dok neki ne mogu zaspati bez lijekova.

