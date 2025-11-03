Kad Dodik ne može, Čović uskače: HDZ blokirao Dom naroda

“Nedostaje kvorum za nastavak 16. redovne sjednice zbog nedostatka tri delegata iz reda hrvatskog naroda. Sjednica obzirom da nije otvorena, ne mogu je ni zaključiti, dakle nije nastavljen nastavak sjednice. Vidimo se u četvrtak na 17. redovnoj sjednici”, rekao je predsjedavajući Doma Kemal Ademović nakon polusatne pauze.

Na sjednicu nisu došli delegati HDZ-a BIH, Dragan Čović, Marina Pendeš i Zdenko Ćosić. Njihovo odsustvo nije slučajno, nego svjesno političko kalkulisanje koje je i ovaj put išlo u korist Dodikovog SNSD-a.

Čovićeva stranka tako je još jednom demonstrirala čvrstu političku lojalnost partnerima iz Banje Luke, skinuvši s njih teret blokade i nekooperativnosti, te preuzela na sebe ulogu onih koji “odrađuju prljavi posao”. Dok SNSD formalno ostaje čist pred javnošću, HDZ je svojim nedolaskom faktički onemogućio održavanje sjednice i spriječio raspravu o smjenama kadrova koji već mjesecima urušavaju institucije države,pišu Vijesti

Podsjetimo, među tačkama dnevnog reda bile su odluke o razrješenju ključnih SNSD-ovih kadrova: ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca, ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, te odluka o smjeni Nikole Špirića iz Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

No, kako to u obično biva, odgovornost za očiglednu političku opstrukciju niko neće snositi. Ni Dragan Čović, koji već godinama balansira između navodne evropske retorike i otvorene saradnje s Dodikom, niti Milorad Dodik, koji i dalje bez posljedica vodi politiku blokada i ucjena.

