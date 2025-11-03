Jezivi iskazi maloljetnica: Inspektor im davao drogu, policajci ugovarali mušterije, a profesor poklonio auto

Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona razbili su organizirani lanac podvođenja i seksualnog iskorištavanja dvije maloljetnice, rođene 2009. godine, a koje su između ostalog boravile i u prihvatilištu Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

U akciji je uhapšeno ukupno osam osoba, od kojih su četiri policijska službenika, kao i jedan univerzitetski profesor. Riječ je o inspektoru Policijske uprave Kalesija Besimu Kopiću, načelniku Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice Miralemu Haliloviću te policajcima iz Živinica Jasminu Modriću i Dževadu Požegiću.

Također, uhapšeni su i bivši državni zastupnik i univerzitetski profesor Zijad Jagodić, kao i Sulejman Šehić i Nedim Avdić. Prema detaljima iz istrage do kojih je došao Klix.ba, navodi se mreža lokalnih moćnika, policajaca, ugostitelja i privrednika koji su, prema iskazima žrtava, sudjelovali u trgovini ljudima, zlostavljanju i koruptivnoj zaštiti počinilaca.

Prema iskazima žrtava, na samom vrhu se nalazio Besim Kopić, koji im je ugovarao klijente za seksualne odnose, a cijene su se kretale uglavnom od 150 do 500 KM, dok je on uzimao “proviziju” od 50 do 100 KM.

Maloljetnice su u iskazima policiji navele imena osoba koje su bile uključene u mrežu. Među njima su Jagodić, Halilović, Modrić i Požegić, koji su znali na nisu punoljetne. Opisale su ko ih je “štitio od policije”, vozio do apartmana i dogovarao mušterije, davao drogu i poklonio automobil. Tvrde da su u apartmane dolazili i drugi policajci i poznate osobe iz lokalne zajednice.

Maloljetnice su u više navrata izjavile i da su bile zastrašivane te da će “završiti u maloljetničkom zatvoru”, posebno ako ne budu slušale Kopića, koji se hvalio da “ima svoje ljude u policiji”.

Mučno i ogavno

Tuzlanski horor koji je srušio i posljednju vjeru u sistem: Ko nas čuva dok policija podvodi djevojčice?

Prema detaljima koje Klix.ba otkriva iz istrage, prva maloljetna žrtva policiji je u augustu ispričala da je nakon bijega iz prihvatilišta doma u Tuzli, kao 14-godišnjakinja, upoznala Besima Kopića, koji joj se predstavio kao vlasnik kafića Febi 1 i Febi 2 u Kalesiji, ali i kao policijski inspektor.

Ona je navela da je njoj i njenoj prijateljici, iako je znao da su maloljetne, prvobitno ponudio posao u kafiću i smještaj u stanu u Kalesiji, ali da je ubrzo počeo tražiti da se izazovno oblače i sjedaju sa gostima.

Ona tvrdi da im je Kopić rekao i da moraju imati intimne odnose sa gostima koji to budu tražili, ali da prvobitno moraju dobiti potvrdu od njega. Također, žrtva je navela da su mušterije za seksualne usluge prvobitno plaćale između 150 i 200 KM, a na osnovu “tarife” koju je upravo Kopić uspostavio.

Odluka Kantonalnog suda

Određen pritvor osumnjičenima za navođenje maloljetnica na prostituciju u Tuzli

Prema svjedočenju, Kopić je sebi uzimao 50 KM, dok je ostatak pripadao žrtvi. Na osnovu iskaza, prva žrtva je imala korisnike seksualnih usluga skoro svakodnevno, a dnevno su bila u pitanju maksimalno tri klijenta. Prema njenom priznanju, seksualni odnos sa Kopićem je imala još prvoga dana kada ga je upoznala.

Kazala je da ju je Kopić u kafiću upoznao i sa Zijadom Jagodićem, predstavljajući ga kao advokata i vlasnika firme, a koji joj može dati mnogo novca. Upravo prema iskazu žrtve, prvi seksualni odnos sa Jagodićem je imala u privatnom apartmanu In Vivo u Živinicama, u koji je automobilom marke BMW X6 dovezao Kopić.

Kao naknadu za uslugu, žrtva je od Jagodića dobila 500 KM, od čega je 100 maraka dala Kopiću. Nakon toga, prema navodima žrtve, još nekoliko puta je imala seksualne odnose sa Jagodićem i to u spomenutom stanu u Kalesiji, a on je na to pristajao iako je znao da je maloljetna. Za to joj je, kako je ustvrdila, plaćao od 200 do 300 KM, od čega je Kopiću davala po 50 KM.

Audi A3 na poklon

Žrtva je navela i da joj je Jagodić kupio i poklonio automobil Audi A3, a uz to je dodatno potvrdila i da je nju i njenu prijateljicu Kopić upoznao sa više muških osoba, između ostalog i sa svojim kolegama, policijskim službenicima, sa kojima su imale seksualne odnose za novac.

Između ostalog, u svjedočenju je žrtva kazala da je Kopić upoznao i sa Miralemom Halilovićem, kojeg je predstavio kao glavnog inspektora u Živinicama, navodeći da je sa njim četiri puta imala seksualni odnos te da joj je plaćao 150 KM, od čega je Besimu davala po 50 KM.

Žrtva je navela i da je odnose sa njim imala u privatnom apartmanu In Vivo u Živinicama, u koji je Halilović dolazio policijskim automobilima marke Škoda u bijeloj i plavoj boji, kao i da su boravili u jednoj poznatoj diskoteci u Srebreniku.

Žrtva je dalje kazala da je u objektu Febi u Kalesiji upoznala i policajca iz Tuzle Dževada Požegića, sa kojim nije imala seksualni odnos, iako joj je on nudio 100 KM, ali da je na to pristala njena prijateljica.

Policajac iz Tuzle “uvezivao mušterije”

Također, priznala je i da ju je Kopić dalje “uvezao” sa policajcem Jasminom Modrićem, sa kojim je imala odnose u jednom od apartmana u Živinicama, ali da od njega nije uzimala novac jer je nju i prijateljicu “čuvao od policije”, vozao i nalazio mušterije, ali ih i štitio čuvao od mušterija da ih neko ne “dira”, a da je sa njim zajedno bio i policajac kojem ne zna ime.

Kazala je i da je nju i njenu prijateljicu Modrić upoznao i sa drugim policajcima koji su ih štitili i “sređivali mušterije”, njih okvirno deset, od kojih je naplaćivala od 150 do 200 KM, a Modriću ili njegovom kolegi je od toga davala 50 ili 100 KM.

Nuđenje droge i prijetnje zatvorom

Druga žrtva, u svom iskazu je navela da je njoj i njenoj prijateljici, nakon bijega iz prihvatilišta Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli posao u u kafiću ponudio konobar, izvjesni Šemso, koji ih je potom upoznao sa Kopićem. Nedugo nakon toga, kako je kazala, prvobitno je njena prijateljica, a onda i ona, imala seksualni odnos sa Kopićem, koji joj je nudio i drogu.

Navela je i da je Kopić njoj i njenoj prijateljici prijetio maloljetničkim zatvorom i ljudima koji će ih tamo smjestiti, ukoliko ne budu imale seksualne odnose sa mušterijama koje im je on ugovarao. Navela je i da je u odnose stupala sa mušterijama koje joj je Kopić nalazio, po cijeni od 300 do 500 KM, a da je pola iznosa njemu davala. Osim u apartmanu u Kalesiji, prema navodima žrtve, odnose je imala i u apartmanu koji se nalazi u blizini benzinske pumpe na putu prema Zvorniku, a na lokaciju ju je upravo Kopić odvozio automobilom BMW X6 crne boje.

Dalje je navela da je Kopić ugovarao i mušterije koje su vlasnici, odnosno gazde firmi, a da su bile i osobe iz inozemstva te njegovi rođaci. Potvrdila je i navode prvobitne žrtve, odnosno svoje prijateljice, da ih je Kopić upoznao sa Halilovićem, prema kojem su morale biti dobre, jer će im dobro plaćati i “nabacivati” druge kolege.

Oslovljavajući ih imenima, žrtva je kazala da je seksualne odnose s Miralemom imala u apartmanu u Kalesiji i u apartmanu In Vivo u Živinicama te da joj je platio. Kazala je i da ju je Besim dovozio do apartmana In Vvo, gdje bi ona iznajmila apartman, radniku na benzinskoj pumpi In Vivo bi dala svoju ličnu kartu, on bi je upisao, Besim bi joj dao novac za apartman, a zatim bi došao Miralem u apartman broj 11.

Također je kazala i da je u apartmane In Vivo dolazila i sa prijateljicom, koja je tu imala seksualne odnose sa Miralemovim kolegom, u jednoj sobi, dok je ona sa Miralemom bila u drugoj. Rekla je i da ju je Miralem upoznao sa Jasminom Modrićem, policajacem iz Živinica te da joj je rekao da će on štititi nju i prijateljicu. Dodala je da su imale odnos sa Jasminom, a da je o svemu bio upoznat Besim, jer kako je rekla, Besim, Miralem i Jasmin su se pred njima dogovarali,piše Klix

Prema njenoj izjavi, Modrić joj je također nalazio mušterije, svoje kolege iz Živinica te da je sa njima bila u In Vivo apartmanima, da ju je on dovozio tu ili bi ta mušterija dolazila po nju, ali i da je Modrić čekao u kafiću, a nakon što završi sa mušterijom, pola iznosa od 300 ili 400 KM bi davala njemu.

Kazala je i da je odnose imala sa Zijadom Jagodićem, za kojeg je rekla da je advokat iz Živinica, naglasivši da su obje sanjim bile intimne te da je plaćao 700 ili 800 KM, a da je pola od tog iznosa davala Besimu. Rekla je da se to događalo u apartmanu u Višći, a da je Jagodić poklonio njenoj prijateljici auto Audi crne boje.

Maloljetne vozile auto, policija ih puštala nakon poziva

Navela je i da su se njih dvije vozile u tom autu i da su kada ih zaustavi policija zvale Besima, Miralema ili Jasmina, nakon čega ih je policija puštala. Dalje je kazala da je njenoj prijateljici Kopić davao drogu speed, a da joj je to nabavljao izvjesni Talih, odnosno osoba imena Sulejman koji je vlasnik prodavnice autodijelova u Živinicama.

Kazala je i da je upravo u toj prodavnici spavala skupa s prijateljicom, da su imale seksualne odnose sa istim više puta i da im je za to plaćao 150 do 250 KM. Kazala je i da im je izvjesni Talih dogovarao druge mušterije, naglasivši da je među njima bio i policajac iz Tuzle Dževad Požegić, sa kojim su se sastajale u sobama Diskrecija.

Inače, tačnost iskaza maloljetnica istražitelji su utvrdili vještačenjem, odnosno analizom njihovih mobilnih telefona. Analizom sadržaja utvrđeno je da se nalaze memorisani brojevi telefona Besima Kopića, Nedima Avdića, konobara Šemse, Dževada Požegića te Talih auto dijelovi. U listama poziva su evidentirani brojevi spomenutih osoba.

Također, pronađeni su i određeni screenshoti koji potvrđuju navode iz svjedočenja žrtava, kao i pojedine fotografije koje bi se mogle dovesti u vezu sa iskazima. Također, u mobilnim telefonima istražitelji su pronašli i video sadržaje, glasovne poruke, fotografije te Viber i Whatsapp komunikacije.

