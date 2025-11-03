Policijski komesar objavio detalje: Policajac Amar Turčalo imao seksualni odnos sa maloljetnicom, drugi policajac neprimjerenu komunikaciju sa maloljetnom osobom

Informacije su, kaže Hajdarević, dobili od ustanove za socijalno zbrinjavanje i odmah po njoj su postupili.

“Dana prvog novembra u 23:25 sati u službene prostorije MUP-a KS pristupila je službena osoba ustanove za socijalno zbrinjavanje na području KS i saopćila da su došli do informacija da maloljetna štićenica ima neprimjereni kontakt sa odraslim punoljetnim muškarcima i da se u jednom dijelu tih informacija spominju policijski službenici. Odmah je obaviještena dežurna tužiteljica Kantonalnog tužiaštva u Sarajevu nakon ćega je od slućbenih lica socijalne ustanove zaprimljena usmena krivična prijava i formirani su timovi za preduzimanje svih mjera i radnji kako bi se u najkraćem roku sa najvežim stepenom zaštite oštećene osobe sve zakonom propisane mjere i radnje koje će rezultirati utvrđivanjem činjeničnog stanja i relevantih činejnica za relevantne događaje”, rekao je on.

Potom su, navodi, uhapsili dvojicu policijskih službenika.

“Dana drugog novembra u 00:05 slobode je lišen policijski službenik zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina. Istog dana u dva sata i 50 minuta slobode je lišen drugi policjski službenik zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo spolno uznemiravanje. Prvi uspolenik je lišen slobode u prostorijama PU gdje se nalazio na dužnosti dok je drugi policijski službenik lišen kući. Njega je lišila Specijalna jedinica MUP-s KS”, istakao je Hajdarević.

Kod policajca Amara Turčala utvrđeno je postojanje osnovane sumnje na krivično djelo.

“U konkretnom slučaju nije riječ o organizovanom postupanju niti je utvrđena ili svjedočena prisila zlostavljanje te u tom postupanju je bio samo pojedinac koji je krivično odgovoran i on će krivično odgovarati pred zakonom”, kazao je Hajdarević.

Kod drugog koji je pušten nema elemenata krivičnog već disciplinskog prekršaja.

“Drugi policijski službenik je imao komunikaciju sa maloljetnom osobom te uvidom u materijal utvrđeno je da nije bilo inkriminirajućih radnji što nije predmet krivičnog gonjenja već će biti predmet internih postupaka”, istakao je Hajdarević.

Epilog sinoćnjeg hapšenja: Policajac Amar Turčalo osumnjičen za seksualni odnos s maloljetnicom, drugi oslobođen sumnji

Obojica policijskih službenika su suspendovana.

