Bijedna politizacija podvođenja maloljetnica: “Drugo’e to” kad se dešava u našem kantonu

Ako postoji granica političkog licemjerja u Bosni i Hercegovini, onda je slučaj pedofilskog lanca u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu brutalno pregazio svaku moguću. Dok javnost još pokušava pojmiti da su među osumnjičenima za organizaciju maloljetničke prostitucije i policajci – dakle ljudi koji bi trebali štititi zakon, a ne silovati – naši politički moralisti su, očekivano, sve pretvorili u proračunatu predstavu sa vrlo elastičnim moralnim kriterijima.

Dvostruki moral u punom sjaju

Dok su „moralne svetice“ iz Naše stranke Sabina Ćudić i Duška Jurišić danima dizale glas protiv Vlade Tuzlanskog kantona i zahtijevale ostavke, njihova indignacija je čudnovato utihnula kad su u Sarajevu uhapšena dvojica policajaca pod istim optužbama. Nema saopštenja, nema moralnih lekcija, nema zahtjeva za ostavkama Vlade KS. Jer, zaboga, tu je vlast „njihova“.

Štaviše, njihov stranački kolega i premijer Kantona Sarajevo Nijhad Uk na press konferenciji jasno je poručio da neće podnijeti ostavku, ponudivši uobičajeni moralni argument “drugoe to”, odnosno kazavši da slučajevi iz Tuzlanskog i Sarajevskog kantona nisu isti.

Kad se slučaj desi u Tuzli: Mioković traže ostavke. Screenshot

Korak dalje ili bolje rečeno dublje u moralni ponor otišao je drugi kolega kolega, penzionisani milicioner i aktuelni predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH Dragan Mioković. Do jučer je punio mreže dramatičnim objavama o „civilizacijskom sunovratu“ i tražio ostavke Vlade TK. Kad se isti horor ponovio u Kantonu Sarajevo, ton se odjednom promijenio. Umjesto traženja ostavke Vlade KS, Mioković je “mudro” poručio da se mora utvrditi “pojedinačna odgovornost”.

Kad se slučaj desi u Sarajevu: Mioković traži pojedinačnu odgovornost. Screenshot

Tek su nakon pritisaka i ogorčenja javnosti, shvatajući valjda glib licemjerenosti u koji su sami upali, naknadno izdali saopštenje u kojem su usput spomenuli da treba preispitati i “odgovornost Vlade KS” glede slučaja podvođenja maloljetnica. Naravno, ne i ostavke kao u Tuzli.

Na jednoj strani su pedofili iz „njihovih“ redova – i to se tretira kao sistemski užas. Na drugoj – isti zločin, ali bez političkog interesa, pa se sve relativizira i uvija u „čekanje istrage“. Tako izgledaju istančani moralni kriteriji i principijelnost u Naše stranke. Tipično sarajevsko licemjerje zapakovano u liberalni moralizam.

Dakle, ako je zločin u Tuzli gdje Vlada SDA – politički je kapital zbog kojeg Vlada treba da padne. Ako je u Sarajevu gdje vlada Trojka – odgovornost je pojedinačna.

Naravno, za pohvalu svakog nije ni stav koji su iznijeli Aida Obuća (SDA), Denmis Gratz (DF) i Admir Čavalić (SBiH) koji su u emisiji “Istraga sedmice” kazali kako “ne treba politizirati” slučaj učešća visokih policijskih službenika i profesora u organizaciji maloljetničke prostitucije u Tuzlanskom kantonu, gdje su na vlasti njihove partnerske stranke,pi[e Avaz

Slovenija i BiH – dva svijeta

U Sloveniji su ministar policije i ministar pravde podnijeli ostavke nakon ubistva civila od strane policajca – iako nisu imali nikakvu ličnu odgovornost. Kod nas – ni kad se otkrije pedofilski lanac unutar policije, ni kad se dokažu političke zloupotrebe – niko ni ne pomisli na ostavku.

Jer ovdje politička i moralna odgovornost ne postoje. Postoji samo partijska lojalnost i ideološki refleks: „Naše ne diraj, tuđe napadaj.“

Slučaj Tuzla – Sarajevo pokazuje da je moral u BiH postao stranački instrument. Ako je zločin u „njihovom“ dvorištu – to je tragedija i nacionalni sram. Ako je u „našem“ – to je „izolovan incident“.

