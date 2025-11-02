Ko je Besim Kopić: Silnik stvoren od politike i kriminala

Tuzlanski kanton potresla je vijest o stravičnom zločinu: maloljetne djevojčice iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja postale su žrtve seksualnog podvođenja i eksploatacije. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona (TK) saopćilo je da su među osumnjičenima četvorica policijskih službenika i četiri civila.

Osam muškaraca srednje i starije dobi učestvovalo je u ovim zločinima, piše Interview.ba. Žrtve su maloljetne djevojčice iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja, koje su seksualno podvođene, eksploatisane te fizički i psihički uništavane.

Tužilaštvo TK navodi da su osumnjičeni policajci: Besim Kopić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić i Dževad Požegić, dok su civili: Šemsudin Kadrić, Zijad Jagodić, Sulejman Šehić i Nedim Avdić.

Istraga inspektora MUP-a TK započela je u strogoj tajnosti prije nešto više od četiri mjeseca. Iako su istražne radnje tek na početku, broj uhapšenih, uključujući visokorangirane policijske službenike, pokazuje razmjere ovog nedjela.

Prvooptuženi decenijski kriminalac

U javnost posljednjih dana izlaze sramne biografije glavnih aktera zločina. Najveći dosje ima policijski inspektor iz Kalesije, Besim Kopić, koji je prvooptuženi u ovom predmetu. Istraga treba utvrditi s kim je Kopić sarađivao, ko su mu bili pomagači i ko su počinitelji zlostavljanja djevojčica.

Kopić je ranije poznat istražnim organima. Dvadesetak godina bio je povezan s kriminalnim miljeom. Bio je predmet istraga zbog otkrivanja informacija, ilegalne preprodaje vozila, te zbog pansiona u kojem su, prema tvrdnjama Tužilaštva TK, vršene bludne radnje.

Dvaput je suspendovan iz službe: prvi put zbog krivotvorene diplome auto-saobraćajne škole iz Zemuna, kada je smijenjen s pozicije načelnika Odjela kriminalističke policije PU Kalesija i uslovno osuđen na pet mjeseci; drugi put zbog fizičkog obračuna s kolegom u kancelariji policijske stanice.

“Nedodirljiv” zbog političkih veza

U Kalesiji kruže priče o Kopićevim političkim vezama.

– Besima Kopića posljednjih godina viđali su u društvu političara različitih stranaka. U objekat ‘Febi’, u vlasništvu njegove supruge Selme Kopić, svraćali su i lijevi i desni – piše u tekstu Interview.ba.

Viđan je i u društvu bivšeg načelnika Kalesije, a poslovni prostor u centru iznajmljivao je i političkom subjektu BH Zeleni.

Jedan sagovornik, pod uslovom anonimnosti, rekao je: “Kopićeve veze bile su jake. On je, druženjem s političarima, sebi osiguravao status ‘nedodirljivog’ u policijskoj upravi. U zamjenu za podršku tokom kampanja dobijao je slobodu u službi.”

Admir Karić, vijećnik u Općinskom vijeću Kalesija, tokom posljednje sjednice podsjetio je da su u objekt “Febi”, gdje su konobarice bile djevojčice, dolazili vijećnici, načelnici i uposlenici pravosudnih i policijskih institucija. Naglasio je da se objekat nalazi preko puta osnovne škole u Kalesiji.

Kolege iz policije najavljuju istragu unutar svojih redova i traže odgovornost svih koji su znali, šutjeli ili učestvovali u organiziranim poslovima. Posebna pažnja bit će usmjerena na Policijsku stanicu Kalesija i njene službenike, te PS Sapna,piše Avaz



– Sva imovina u kojoj su činjena kaznena djela je na ime Kopićeve supruge – navodi Interview.ba.