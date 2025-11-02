Isak o hapšenju policijskih službenika: Takvi ljudi ne zaslužuju da nose policijsku uniformu

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak oglasio se danas povodom hapšenja više policijskih službenika zbog sumnje na počinjenje teških krivičnih djela nad maloljetnim licima, izražavajući duboku zabrinutost, ogorčenost i odlučnost da se svi koji su zloupotrijebili uniformu i povjerenje građana suoče s potpunom odgovornošću za svoja djela.

Istakao je da je duboko potresen i ogorčen viješću o hapšenju policijskih službenika zbog sumnje na teška krivična djela nad maloljetnim licima, te da takvi slučajevi izazivaju osjećaj gnjeva, stida i zabrinutosti kod svakog čovjeka koji vjeruje u poziv policajca kao čuvara zakona i dostojanstva.

– Takvi ljudi ne zaslužuju da nose policijsku uniformu, niti da jedan dan budu dio sistema koji ima zadatak da štiti djecu, žene i najranjivije članove društva. Ovakvi postupci nisu samo sramota za policiju već su rana cijelog društva. Ovo nije samo pitanje pojedinaca, nego sistemski alarm za sve nas: za ministarstva, socijalne službe, centre za zaštitu djece, obrazovne institucije i svakog građanina koji ne smije okrenuti glavu pred zlom – istakao je Isak.

Postavio je i pitanje kako smo došli do tačke u kojoj oni koji su zakleti da štite postaju predatori te dodao da to zahtijeva duboku analizu i zajedničku akciju svih institucija, bez izuzetka.

– U cijeloj ovoj strašnoj priči jedino ohrabruje činjenica da se ovakvi slučajevi više ne zataškavaju. Danas se oni otkrivaju, procesuiraju i javnost ima pravo znati. To je pokazatelj da se unutar policijskih struktura, uprkos svemu, vodi borba za čast i dostojanstvo policijske profesije – naveo je Isak.

Pružio je punu podršku svim časnim, poštenim i profesionalnim policajcima koji svakodnevno, uz ogromne rizike, časno nose uniformu i brane zakon.

Isak je naglasio da su oni većina i da zbog njih moramo biti odlučni da iz reda policije uklonimo svaku mrlju, svakog pojedinca koji kalja ugled službe.

Pozvao je sve MUP-ove u Federaciji BiH da bez oklijevanja poduzmu sve zakonom propisane mjere kako bi se spriječili i najmanji oblici bilo kakvih zloupotreba, ali i druge institucije, pravosudne, socijalne, obrazovne i tako dalje, koje moraju preuzeti svoj dio odgovornosti,pišu Vijesti

Isak je poručio da “naša djeca moraju biti zaštićena, bez izuzetka i bez kompromisa jer je to odgovornost svakog pojedinca i svake institucije u ovoj zemlji”.

Dodao je da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije stoje na raspolaganju svim nadležnim organima i pružit će punu podršku u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

– Pozivam sve koji imaju bilo kakva saznanja ili informacije o nečasnim radnjama policijskih službenika da odmah te informacije prijave nadležnim organima.

Nećemo šutjeti. Nećemo štititi. Na početku mandata obećali smo da ćemo se obračunati s kriminalom u redovima policije i od toga nemamo namjeru odustati – navodi se u reakciji ministra Isaka, saopćeno je iz FMUP-a.

Facebook komentari