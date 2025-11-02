Vijesti

Jasne poruke građana sa protestne šetnje u Tuzli: Krivi su svi koji su znali!

Objavljeno prije 1 sat

U Tuzli se održava protestna šetnja građana zbog slučaja trgovine ljudima i seksualne eksploatacije maloljetnica, koji je potresao javnost.

Šetnja se održava kao znak protesta protiv pedofilije i prisiljavanja na prostituciju djevojčica bez roditeljskog staranja, u koje su, prema navodima iz poziva, umiješani policajci i političari iz Tuzlanskog kantona.

Okupljanje je počelo u 11:55 sati, a Tuzlom odjekuju poruke okupljenih: “Zaštitimo djecu – kaznimo zločince!”

Veliki broj građana se odazvao današnjem skupu, a prikazani su brojni transparenti i poslane poruke učesnika.Ne smijemo dozvoliti da nas više ikada ijedan policajac ubije”, “Sutra to može biti vaša majka, sestra, kćerka, supruga!”, “Tuzla je ustala, Tuzla će vas otjerati sigurno”, “Krivi su svi koji su znali”, “Policija treba da štiti, ne da učestvuje”…Podsjećamo, 29. oktobra u velikoj akciji MUP-a TK uhapšeno je osam osoba koje se sumnjiče na navođenje maloljetnica na prostituciju, štićenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli,pišu Vijesti


