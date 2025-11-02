Veliki protesti u Tuzli, građani ljuti i uzvikuju: “Pedofili napolje!”

Neformalna grupa građana i aktivista iz Tuzle danas je pokrenula veliki protest ispred Doma za djecu bez roditeljskog staranja, povodom hapšenja osam osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima, seksualno iskorištavanje i navođenje maloljetnica na prostituciju.Okupljanje je počelo u 11:55 sati.

Prema navodima iz istrage, žrtve su bile maloljetne štićenice Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, koje su, kako se sumnja, duži period bile izložene manipulaciji, prisili, zloupotrebi povjerenja i seksualnom nasilju.

Šok i nevjericu javnosti izazvala je činjenica da se među uhapšenima nalaze i visokopozicionirani pripadnici policijskih struktura te univerzitetski profesor.

Nakon okupljanja ispred Doma, građani su krenuli u protestnu šetnju rutom: Dom za djecu bez roditeljskog staranja,Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, Uprava policije MUP-a TK.

Građani uzvikuju: “Pedofili napolje”, “Ostavke” i mnoge druge poruke. U koloni građana je i Muriz Memić, koji je došao da se i na ovaj način solidariše i bude dio protesta.

Organizatori su istakli da protest nije politički, već građanski i moralni čin, usmjeren na traženje odgovornosti, transparentnosti i strožih kazni.

Vijest o zlostavljanju maloljetnih štićenica izazvala je val emotivnih reakcija širom Bosne i Hercegovine. Građani, udruženja i stručnjaci podsjećaju da je posebno alarmantno to što su među osumnjičenima osobe koje bi trebale štititi, obrazovati i biti primjer, a ne učestvovati u najtežim oblicima zloupotrebe.Roditelji, nastavnici, psiholozi i socijalni radnici naglašavaju da je riječ o testu društvene savjesti,piše Avaz

Poruka građana je jasna: Nema šutnje. Nema opravdanja. Nema zaštite zločinaca.Protestna šetnja još traje, a Tuzlom odjekuju poruke okupljenih:

“Zaštitimo djecu – kaznimo zločince!”

Facebook komentari