Pet do dvanaest ispred Doma za nezbrinutu djecu: Protestna šetnja u Tuzli zbog šokantnog slučaja navođenja maloljetnica na prostituciju

Objavljeno prije 45 minuta

Građani se pozivaju da zadrže miran ton protesta, bez provokacija i političkih obilježja

Neformalna grupa građana Tuzle pozvala je svoje sugrađane da se danas, s početkom u 11 i 55 sati, pridruže mirnoj protestnoj šetnji, povodom hapšenja osam osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju maloljetnica.

Šetnja se organizuje povodom zločina pedofilije i prisiljavanja na prostituciju djevojčica bez roditeljskog staranja od strane policajaca i političara iz Tuzlanskog kantona, piše u pozivu.

Okupljanje je planirano ispred Doma za nezbrinutu djecu Tuzla, čije su djevojčice bile štićenice, a kolona će ići rutom od Doma do Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

Organizatori poručuju da je šetnja zamišljena kao miran i dostojanstven protest protiv nepravde, korupcije i šutnje institucija koje bi trebale štititi građane,piše Avaz

Građani se pozivaju da zadrže miran ton protesta, bez provokacija i političkih obilježja.


