Pritvor za Kopića i ostale osumnjičene za monstruozna djela u Tuzli

Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih policijskih službenika Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića i Dževada Požegića, te osumnjičenih Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine, odlučujući o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donio je rješenje kojim je osumnjičenima određen pritvor u trajanju od mjesec dana.“Na temelju dokaza prikupljenih u toku istrage koju vodi Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da su svi osumnjičeni počinili krivična djela za koja se protiv njih vodi istraga.Pritvor prema osumnjičenima je određen iz razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačke b) i c) Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno jer postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja krivičnog djela”, saopšteno je iz Kantonalnog suda Tuzla.Podsjetimo, Kopić, Kadrić, Halilović, Modrić i Šehić su osumnjičeni da su periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge. Dio novca od seksualnih usluga, koje su djevojčice bile prisiljene imati sa drugim osobama, je uzimao prvoosumnjičeni Besim Kopić.Jagodić, Požegić i Avdić su osumnjičeni da su u pomenutom periodu, iako su bili svjesni da se radi o djevojčicama koje su maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima, koristili njihove seskualne usluge.Za krivično djelo -Trgovina ljudima- iz člana 210.a stav 2 KZ FBiH (ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu koja nije navršila 18 godina u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja) zapriječena je kazna zatvora od najmanje 10 godina,pišu Vijesti

