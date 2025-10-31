Iz dječijeg doma u Tuzli skidaju odgovornost sa sebe i prebacuju je na centre za socijalni rad

Zbog nemile situacije koja ovih dana potresa kanton, Javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja, očitovala se saopštenjem za javnost, koje prenosimo u cjelosti.S nevjericom i zaprepaštenjem smo proteklih dana pratili kako pojedini mediji, politički akteri i građani na stub srama stavljaju djecu koja su smještena u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla svojim paušalni netačnim trvrdnjama.

Do zvanične izjave Tužilaštava TK nismo imali priliku obratiti se medijima, građanima i prijateljima Doma.

Sa ogorčenjem odbacujemo tvrdnje koje su iznesene u medijima, a koje su nanijele veliku štetu našim korisnicimai ugledu Doma. U Domu trenutno boravi preko 60 djece koja su uzorna djeca i dobri učenici, koja nisu zaslužila ovakav linč ni na njih, a ni na Dom koji im sve ove godine pruža brigu, odgoj i sigurnost.

Zasebna organizaciona jedinica pri domu je Prihvatilište za djecu u koju se smještaju djeca koja su žrtve radne eksploatacije, seksualnog zlostavljanja i organizovanog kriminala. Prihvatilište za tu djecu predstavlja sigurnu kutu nakon pretrpljenih trauma. Prihvatilište djeluje od 2015. godine i bio je sigurno utočište za preko 200 djece.

Ovdje je važno napomenuti, u kontekstu nedavnih dešavanja, da djeca u Prihvatilište dolaze nakon što ih smjesti Centar za socijalni rad, a nakon pretrpljenih trauma i to je u suštini jedina povezica Doma sa navedenim slučajem – da su djevojčice bile privremeno smještene u Prihvatilište nakon što su pretrpile traume. Zadržavanje u Prihvatilištu nije trajno rješenje ono je hitna intervencija na potrebu djeteta za zaštitom i djeca u prihvatilištu borave vrlo kratak period od 48 sati do najduže 90 dana. Nakon napuštanja Prihvatilišta dalju brigu o djeci preuzimaju Centri za socijalni rad ili porodice djece.

Apelujemo na medije i građane da se suzdrže negativnih komentara i novinskih natpisa kojima će i dalje nanositi štetu djeci koja su na smještaju u Domu.

Dom i zaposlenici Doma i dalje ostaju predani svom radu sa djecom kojoj je pomoć neophodna, a sve ucilju zaštite i pružanja sigurnog utočišta svim našim korisnicima pa i korsinicima koji se smještaju u Prihvatilište za djecu, piše RTVTK.ba.

