Iz dječijeg doma u Tuzli skidaju odgovornost sa sebe i prebacuju je na centre za socijalni rad

Objavljeno prije 35 minuta

Zbog nemile situacije koja ovih dana potresa kanton, Javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja, očitovala se saopštenjem za javnost, koje prenosimo u cjelosti.S nevjericom i zaprepaštenjem smo proteklih dana pratili kako pojedini mediji, politički akteri i građani na stub srama stavljaju djecu koja su smještena u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla svojim paušalni netačnim trvrdnjama.

Do zvanične izjave Tužilaštava TK nismo imali priliku obratiti se medijima, građanima i prijateljima Doma.

Sa ogorčenjem odbacujemo tvrdnje koje su iznesene u medijima, a koje su nanijele veliku štetu našim korisnicimai ugledu Doma. U Domu trenutno boravi preko 60 djece koja su uzorna djeca i dobri učenici, koja nisu zaslužila ovakav linč ni na njih, a ni na Dom koji im sve ove godine pruža brigu, odgoj i sigurnost.

Zasebna organizaciona jedinica pri domu je Prihvatilište za djecu u koju se smještaju djeca koja su žrtve radne eksploatacije, seksualnog zlostavljanja i organizovanog kriminala. Prihvatilište za tu djecu predstavlja sigurnu kutu nakon pretrpljenih trauma. Prihvatilište djeluje od 2015. godine i bio je sigurno utočište za preko 200 djece.

Ovdje je važno napomenuti, u kontekstu nedavnih dešavanja, da djeca u Prihvatilište dolaze nakon što ih smjesti Centar za socijalni rad, a nakon pretrpljenih trauma i to je u suštini jedina povezica Doma sa navedenim slučajem – da su djevojčice bile privremeno smještene u Prihvatilište nakon što su pretrpile traume. Zadržavanje u Prihvatilištu nije trajno rješenje ono je hitna intervencija na potrebu djeteta za zaštitom i djeca u prihvatilištu borave vrlo kratak period od 48 sati do najduže 90 dana. Nakon napuštanja Prihvatilišta dalju brigu o djeci preuzimaju Centri za socijalni rad ili porodice djece.

Apelujemo na medije i građane da se suzdrže negativnih komentara i novinskih natpisa kojima će i dalje nanositi štetu djeci koja su na smještaju u Domu.

Dom i zaposlenici Doma i dalje ostaju predani svom radu sa djecom kojoj je pomoć neophodna, a sve ucilju zaštite i pružanja sigurnog utočišta svim našim korisnicima pa i korsinicima koji se smještaju u Prihvatilište za djecu, piše RTVTK.ba.


