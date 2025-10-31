U nedjelju protestna šetnja u Tuzli nakon slučaja podvođenja maloljetnica: Traže se ostavke odgovornih osoba

Neformalna grupa građana Tuzle pozvale je građane u nedjelju na protestnu šetnju nakon jezivog slučaja u kojem su policajci prisiljavali maloljetnice bez roditeljskog staranja na prostituciju, a usluge je koristio univerzitetski profesor.

Oni su naveli da će šetnja krenuti od Doma za djecu bez roditeljskog staranja (Kozaračka 11) te planira proći pored Tužilaštva TK i završiti ispred MUP-a TK.

Oni traže ostavke odgovornih osoba na pozicijama.

Podsjećamo, Tužilaštvo TK je zatražilo pritvor za osam osoba u sklopu ovog predmeta, a među njima i za četiri policajca – Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića i Dževada Požegića (55), koji su osumnjičeni da su u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali,piše Avaz

Klopić je uzimao procenat od seksualnih usluga, a Tužilaštvo navodi da je riječ o djevojčicama čiji je razvoj bio otežana porodičnim prilikama.

