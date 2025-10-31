Vijesti

U nedjelju protestna šetnja u Tuzli nakon slučaja podvođenja maloljetnica: Traže se ostavke odgovornih osoba

Objavljeno prije 52 minute

Oni su naveli da će šetnja krenuti od Doma za djecu bez roditeljskog staranja (Kozaračka 11) te planira proći pored Tužilaštva TK i završiti ispred MUP-a TK

Neformalna grupa građana Tuzle pozvale je građane u nedjelju na protestnu šetnju nakon jezivog slučaja u kojem su policajci prisiljavali maloljetnice bez roditeljskog staranja na prostituciju, a usluge je koristio univerzitetski profesor.

Oni su naveli da će šetnja krenuti od Doma za djecu bez roditeljskog staranja (Kozaračka 11) te planira proći pored Tužilaštva TK i završiti ispred MUP-a TK.

Oni traže ostavke odgovornih osoba na pozicijama.

Podsjećamo, Tužilaštvo TK je zatražilo pritvor za osam osoba u sklopu ovog predmeta, a među njima i za četiri policajca – Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića i Dževada Požegića (55), koji su osumnjičeni da su u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali,piše Avaz

Klopić je uzimao procenat od seksualnih usluga, a Tužilaštvo navodi da je riječ o djevojčicama čiji je razvoj bio otežana porodičnim prilikama.


