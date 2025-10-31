Predstavnica SAD u UN-u: Više nećemo raditi na međunarodnim intervencijama, vrijeme je za dogovor konstitutivnih naroda

Ambasadorica SAD u UN-u Doroti Ši (Dorothy Shea) poručila je da su SAD posvećene sigurnosti na zapadnom Balkanu i u tom kontekstu podržavaju produženje misije EUFOR-Althea.

– Operacija Althea je i dalje ključna za suverenitet i teritorijalnom integritetu. Zahvaljujemo EU na vodstvu ove misije, mi ostajemo posvećeni stabilnoj BiH. Deeskalacija i mir moraju biti prioritet, u proteklih nekoliko godina BiH se suočila s destabilizirajućom krizom. Pozdravljamo korake koje je napravila NSRS 18. oktobra, kada je poduzela korake koji su povećali stabilnost, u tom kontekstu mi smo ukinuli sankcije. Ove sankcije, kao i sve druge nisu trebale biti stalne, nego su bile reakcije na korake koji su doprinijeli krizi. Oni su poništili to djelovanje 18. oktobra. SAD više neće rade na međunarodnim intervencijama, sada su na potezu koraci tri konstitutivna naroda – rekla je.

Poručila je da je vrijeme za lokalna rješenja, koja vode lokalni lideri.

– Ovi potezi odražavaju korak u tom pravcu i duh američke politike. Pozivamo sve narode Bosne i Hercegovine da iskoriste ovu priliku da osiguraju stabilnost, da se odmaknu od stalnog stanja političke krize i da izgrade sigurniju i prosperitetniju budućnost – rekla je.

Interesantno je da tokom svog govora niti jednom nije spomenula OHR.

Facebook komentari