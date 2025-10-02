Tužilaštvo TK: Kopić uzimao procenat od usluga maloljetnica, najvjerovatnije ćemo tražiti pritvor za svih 8 osoba

Portparol Tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović se obratio javnosti povodom novog uznemiravajućeg slučaja podvođenja maloljetnica, a u čemu su učestvovovali i policajci. Iskorištavane su dvije maloljetne djevojčice, koje su 2009. godište. Oni su još jutros predati u nadležnost Tužilaštva TK. Danas je donesena naredba o provođenju istrage protiv četiri policijska službenika Uprave policije MUP-a TK i još četiri osobe. Pet osoba je osumnjičeno da su vrbovali, navodili na različite lokacije, davali naloge drugim osobama. Maloljetnice su tada imale 15 godina. Tri osobe su osumnjičene da iako su bile svjesne da se radi o osobi koja ima 15 godina koristili su seksualne usluge i plaćali za to. Riječ je o osobama čije je razvoj bio otežan porodičnim prilikama. One su bile smještene u određene socijalne ustanove. Te osobe su više puta bježale, udaljavale se sa tih lokacija – ispričao je Arnautović.

Naveo je da su osumnjičene osobe koristile njihovo bježanje iz socijalnih ustanova i stanje bespomoćnosti, kako bi ih vrbovali, podvodili i predavali drugim osobama za seksualne usluge.

Naveo je da se dio novca od usluga morale predavati Besimu Kopiću,piše Avaz

– Tužilaštvo TK je provelo višemjesečnu istragu. Obavljeni su pretresi na više lokacija, obavljena je kriminalistička obrada i predati su našu nadležnost. Danas će biti ispitani, a onda će najvjerovatnije za svih osam osoba biti predložen pritvor. Za ovo krivično djelo je zaprijećena kazna zatvora od najmanje 10 godina zatvora. Što se tiče korištenja usluga, prijeti kazna između šest mjeseci i pet godina – zaključio je.

