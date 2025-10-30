Amandman Trojke: Državnim službenicima po 1.800 KM

Zastupnici stranaka Trojke – SDP-a, Naroda i pravde (NiP) i Naše stranke (NS) – pripremili su amandman na prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine kojim se predviđa isplata jednokratne pomoći državnim službenicima u iznosu od 1.800 KM.Ovim prijedlogom Trojka ide korak dalje u odnosu na raniji prijedlog zastupnika SNSD-a, koji su predlagali da državnim službenicima bude isplaćeno po 1.000 KM.

Kako je ranije pojašnjeno iz SNSD-a, njihov prijedlog bio je motivisan činjenicom da, zbog neusvojenog budžeta u proteklom periodu, državnim službenicima plate i dalje budu obračunate na osnovu prošlogodišnje osnovice od 600 KM,pišu Vijesti

Trojka, međutim, smatra da bi povećani iznos od 1.800 KM predstavljao pravedniju kompenzaciju za zaposlene u državnim institucijama, koji su, kako navode, u prethodnim mjesecima trpjeli posljedice političkih blokada i odgađanja budžeta.

Prema procjenama, sredstva potrebna za ovu isplatu iznosila bi oko 35,5 miliona KM. Trojka predlaže da se taj iznos obezbijedi preusmjeravanjem sredstava s pojedinih budžetskih stavki – uključujući planirana povećanja za Ministarstvo odbrane BiH i sedam institucija kulture.

