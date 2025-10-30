Uzbuna u EU, BiH spava: U robi s Temua i Sheina kancerogeni metal, otrovne tvari …

Gotovo sedam od 10 proizvoda koje je udruženje potrošača Testachats kupilo od Sheina i Temuakrši evropske sigurnosne propise. Ukupno 162 artikla su pregledana, podijeljena u tri kategorije: igračke za malu djecu, USB punjači i ogrlice. Proizvodi, koje su svi prodavali trećim subjekti na platformama, bili su podvrgnuti mehaničkim, električnim, hemijskim i provjerama označavanja.

Njih 112 imalo je barem jednu neusklađenost i stoga se ne mogu legalno prodavati u Evropi. Sve igračke kupljene na Sheinu i 26 od 27 kupljenih od Temua imale su jedan ili više nedostataka, uključujući opasne oblike, otrovne tvari ili male odvojive dijelove koji mogu uzrokovati gušenje. Otprilike 60 posto igračaka predstavljalo je rizik klasifikovan kao srednji do visok.

USB punjači su prošli malo bolje: 52 od 54 nisu prošla barem jedan test, a neki su dostigli temperature preko 100°C kada su preopterećeni. Samo jedan punjač po platformi prošao je testove bez ikakvih problema.

Ogrlice su bile manje problematične, ali nekoliko ih je sadržavalo vrlo visoke nivoe kadmija, toksičnog i kancerogenog metala. Jedna je imala koncentraciju 8.500 puta veću od dozvoljene granice.

– Kupovina od Temua ili Sheina pomalo je kao igranje ruskog ruleta. Neki proizvodi mogu biti u redu, ali drugi predstavljaju ozbiljne sigurnosne rizike, rekla je Julie Frère, glasnogovornica Testachatsa, pozivajući potrošače na oprez.

Šta se dešava u BIH

Iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH ranije su za Vijesti.ba potvridli da ne kontrolišu sigurnost paketa koji dolaze s platforme TEMU.

Objašnjavaju da nemaju nadležnost za kontrolisanje sigurnosnih karakteristika proizvoda koji se nude i prodaju putem različitih internet platformi, i koji se potrošačima isporučuju uz posredovanje poštanskih operatera, a da pri tome proizvod nije stavljen na tržište BiH,pišu Vijesti

I dok je EU po ovom pitanju upalila sve alarme, ovaj stav državne agencije praktično znači da se u BiH apsolutno ne kontrolišu sigurnosne karakteristike proizvoda s ciljem osiguranja da proizvodi stavljeni na tržište BiH ispunjavaju propisane sigurnosne zahtjeve i ne ugrožavaju zdravlje i život potrošača.

Facebook komentari