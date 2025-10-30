Sjedilački život opasan je poput pušenja!

Uprkos brojnim upozorenjima, većina ljudi i dalje premalo vremena provodi u pokretu, piše Times of India.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, četiri do pet miliona smrti godišnje moglo bi se spriječiti uz samo malo više svakodnevne tjelesne aktivnosti. No, realnost je porazna: jedan od četiri odrasla čovjeka i čak četiri od pet adolescenata nisu dovoljno aktivni. Previše vremena prolazi u sjedenju, na poslu, u automobilu ili ispred ekrana, stvarajući tihu epidemiju koja postaje jedan od vodećih uzročnika rizika za nezarazne bolesti.

Zašto je kretanje ključno?

Kako prenosi Times of India, redovna tjelesna aktivnost dokazano:

Smanjuje rizik od nekoliko vrsta raka za 8 do 28 posto

Smanjuje rizik od bolesti srca i moždanog udara za 19 posto

Smanjuje rizik od dijabetesa za 17 posto

Smanjuje rizik od depresije i demencije za 28 do 32 posto

Britanski liječnik dr. Rangan Chatterjee, s više od 23 godine iskustva, upozorava: “Ako želite dobro zdravlje mozga i srca i ako želite najbolje funkcionisati kako starite, morate pokretati svoje tijelo.” Dodaje i da ništa ne smije stati između nas i pokreta koji održava tijelo zdravim, prenosi Index.hr.

Novo istraživanje objavljeno u Canadian Medical Association Journalu pokazalo je da aktivnost:

Smanjuje rizik od hroničnih bolesti

Održava snagu i pokretljivost

Produžuje nezavisnost u starijoj dobi

Dr. Chatterjee navodi i vlastitu rutinu: “95 posto vremena hodam barem sat vremena dnevno. To je moja svjesna odluka.”

Šta već sad možete učiniti kako biste smanjiti utjecaj sjedilačkog načina života?

Reagovati možete odmah, a stručnjaci izdvajaju ove savjete:

Ustanite i kratko prošetajte svakih 30 minuta

Parkirajte automobil malo dalje i prošetajte

Hodajte stepenicama i manje koristite lift

Prošetajte tokom telefonskih poziva, nemojte sjediti

